全球房市下跌趨勢…剛開始

隨各國央行加速升息 ，全球從雪梨到斯德哥爾摩和西雅圖等主要城市，均面臨借貸成本上揚的狀況，不僅令房屋買家卻步，房地產 所有者負擔的利息也增加。視為家庭財富一大來源的房地產快速降溫，讓逐漸走下坡的全球經濟也有惡化之虞。

彭博資訊報導，儘管房市衰減速度還不到2008年金融危機期間慘烈的水準，但嚴重程度如何，將是央行既要壓制通膨、又要避免打擊消費者信心和經濟衰退的一大關鍵變數。

目前為止，像澳洲和加拿大呈泡沫化的房市，正面臨兩位數下滑，而經濟專家相信房市全球化下跌趨勢才正開始。

曾共同撰寫國際貨幣基金（IMF）全球房價報告的法政大學教授平田秀明預測：「我們會看到全球房市在2023和2024年同步下跌。」他警告，今年急速升息的全面影響，要過一段時間才會開始在家庭中發酵，「賣家經常忽視需求萎縮的現象」。

房地產融資成本上揚，會多方面在經濟造成傷害。背負房貸的家庭必須撙節度日，房貸要付的利息增加，也讓潛在買家打退堂鼓，進一步拖累房地產價格和開發。

野村控股全球市場研究主管蘇巴拉曼說：「負責的年輕家庭一生不曾經歷過自己經通膨調整實質薪資下跌，利息卻大幅上揚。」

房貸戶受升息影響如何因國家而異。以美國為例，大部分買家採用長達30年的固定利率 ；過去五年裡，調整式利率抵押貸款只占傳統房貸大約7%。相較之下，其他國家通常頂多只有一年是固定利率，或者採用和官方利率連動的浮動利率房貸。

據惠譽評級機構（Fitch）報告，在2020年的新房貸中，澳洲、西班牙、英國、加拿大名列浮動利率房貸比率最高的國家。

單單去年房價即大漲30%的紐西蘭，可謂疫情之下房市暴起暴落的典型例子。紐西蘭央行過去十個月七度升息，房價則由去年11月的高峰回落11%。經濟專家估計最終可能下跌多達20%。