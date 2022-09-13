我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

再保業年會放話 保費將上漲

編譯林聰毅／綜合報導
瑞士再保公司表示因地緣政治緊張、通膨及氣候變遷等問題，風險保護需求增加，將導致保費上漲。（路透）
瑞士再保公司表示因地緣政治緊張、通膨及氣候變遷等問題，風險保護需求增加，將導致保費上漲。（路透）

再保業者在蒙地卡羅舉行的產業年度聚會上表示，全球地緣政治緊張、通膨上揚以及氣候變遷等問題，增加了對風險保護的需求，並且將導致保費上漲。

瑞士再保公司（Swiss Re）的再保險業務執行長歐浩邦（Moses Ojeisekhoba）12日在聲明中說：「除了新冠肺炎疫情影響和天災造成的損失增加之外，再保險產業現在還面臨通貨膨脹、經濟衰退風險和地緣政治緊張等問題。」

他並表示：「我們看到成本驅動因素在這種動態風險環境中加速，因此必須謹慎調整保險費以跟上步伐。」

瑞士再保險公司還計劃進一步擴大其重大天災投資組合，預計未來四年重大天災的市場規模將從350億美元成長至480億美元。

再保險公司最近在蒙地卡羅與其保險客戶會面，以便在1月1日再保險續保季節之前敲定合約。再保業者為保險公司提供保險，而且由於面臨更高的損失，近年來一直在提高保費。

標準普爾公司（S&P）分析師上周表示，保費漲幅可能會在「個位數中段」。穆迪的一項客戶調查顯示，預期美國房地產再保險費率的漲幅將是兩位數。

慕尼黑再保險公司（Munich Re）和漢諾威再保險公司（Hannover Re）的主管也分別在簡報會上表示，某些市場的保費可能上漲10%或以上，因為通膨快速上揚。

漢諾威再保險公司執行長亨喬斯（Jean-Jacques Henchoz）說：「日子不好過。」「由於（烏克蘭）戰爭的直接和間接影響，我們的總體環境非常不穩定……通膨是我們在蒙地卡羅許多討論中的驅動主題。」漢諾威再保公司強調烏克蘭戰爭對航空和海運市場的影響。

然而，不斷變動的環境也為保險公司和再保險公司提供了一些機會。瑞士再保險研究院（Swiss Re Institute）預計，隨著企業將其供應鏈遷往更靠近其母國的地點，2022年至2026年期間，商業保費收入將達到330億美元。

保險 保費 烏克蘭

上一則

GDP不如預期 英年底恐陷經濟衰退

下一則

葉倫：冬季油價可能飆漲

延伸閱讀

通膨趨緩、也「認命」了 消費者心情止跌

通膨趨緩、也「認命」了 消費者心情止跌
歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%
加州野火季將臨 保險業者不滿法規 屋主面臨失去保單風險

加州野火季將臨 保險業者不滿法規 屋主面臨失去保單風險
伊州車險節節漲 專家教招省保費

伊州車險節節漲 專家教招省保費

熱門新聞

蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00
華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東6日在Mate50手機上介紹該款手機特色。圖取自新京報

號稱「沒電也能打電話」華為發表新款手機Mate50

2022-09-06 11:13
二手名表價格已浮現觸底跡象。（路透）

二手名表價上半年大起大落 觸底跡象如今似已浮現

2022-09-10 18:21
紐約時報專欄作家克魯曼說，未來數年全球化局部倒退看來勢不可免。（歐新社）

世界沒那麼平了 克魯曼：三因素將導致全球化倒退

2022-09-07 08:24

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光