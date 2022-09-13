再保業年會放話 保費將上漲

瑞士再保公司表示因地緣政治緊張、通膨及氣候變遷等問題，風險保護需求增加，將導致保費上漲。（路透）

再保業者在蒙地卡羅舉行的產業年度聚會上表示，全球地緣政治緊張、通膨上揚以及氣候變遷等問題，增加了對風險保護的需求，並且將導致保費 上漲。

瑞士再保公司（Swiss Re）的再保險 業務執行長歐浩邦（Moses Ojeisekhoba）12日在聲明中說：「除了新冠肺炎疫情影響和天災造成的損失增加之外，再保險產業現在還面臨通貨膨脹、經濟衰退風險和地緣政治緊張等問題。」

他並表示：「我們看到成本驅動因素在這種動態風險環境中加速，因此必須謹慎調整保險費以跟上步伐。」

瑞士再保險公司還計劃進一步擴大其重大天災投資組合，預計未來四年重大天災的市場規模將從350億美元成長至480億美元。

再保險公司最近在蒙地卡羅與其保險客戶會面，以便在1月1日再保險續保季節之前敲定合約。再保業者為保險公司提供保險，而且由於面臨更高的損失，近年來一直在提高保費。

標準普爾公司（S&P）分析師上周表示，保費漲幅可能會在「個位數中段」。穆迪的一項客戶調查顯示，預期美國房地產再保險費率的漲幅將是兩位數。

慕尼黑再保險公司（Munich Re）和漢諾威再保險公司（Hannover Re）的主管也分別在簡報會上表示，某些市場的保費可能上漲10%或以上，因為通膨快速上揚。

漢諾威再保險公司執行長亨喬斯（Jean-Jacques Henchoz）說：「日子不好過。」「由於（烏克蘭 ）戰爭的直接和間接影響，我們的總體環境非常不穩定……通膨是我們在蒙地卡羅許多討論中的驅動主題。」漢諾威再保公司強調烏克蘭戰爭對航空和海運市場的影響。

然而，不斷變動的環境也為保險公司和再保險公司提供了一些機會。瑞士再保險研究院（Swiss Re Institute）預計，隨著企業將其供應鏈遷往更靠近其母國的地點，2022年至2026年期間，商業保費收入將達到330億美元。