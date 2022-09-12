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亞太地區超級富豪們最擔心什麼？都投資了什麼？

編譯洪啟原／綜合外電
最新調查顯示，亞太地區的超級富豪由於擔心近來的市場波動，紛紛調整先前在疫情爆發初期採取的觀望策略。（路透）
最新調查顯示，亞太地區的超級富豪由於擔心近來的市場波動，紛紛調整先前在疫情爆發初期採取的觀望策略。（路透）

最新調查顯示，亞太地區的超級富豪由於掛慮近來的市場波動，紛紛調整先前在疫情爆發初期採取的觀望策略。

CNBC報導，隆奧銀行（Lombard Odier）訪調450個住在亞太地區的富豪投資人，整理出他們最擔心的幾件事。隆奧銀行亞洲高淨值人士業務部主管阿布克爾說：「在2020年疫情高峰期間，受訪的亞太地區高淨值人士多數並未改變投資組合的特性，他們採取按兵不動的策略，主要是因為當時不夠了解其中的風險，以及無法掌握疫情如何演變。」

但如今這些富人最想知道的是如何管控當前市場波動、地緣政治風險，及如何改善多元化資產組合，以便降低這些風險。顯然自2020年的調查之後，這些策略的急迫性已升高。

最新報告則顯示，目前約有68%受訪者已重新調整或改變投資組合，以安度當前市況。受訪者來自新加坡、香港、日本、泰國、菲律賓、印尼、澳洲以及台灣。

隆奧銀行的調查也顯示，為了降低種種風險，許多富人變得更保守，紛紛把資金從股票和債券這些傳統資產撤出，轉而投資自己的公司。

許多人也把資金轉為現金和黃金這類較「安全的」資產。有些人也投資私募基金、私人債務、不動產和基建項目等。

約有77%受訪者表示，通膨急升和衰退疑慮最使人感到不安，其中新加坡富豪最擔心此事。

整體而言，亞太區的富豪投資人較不擔心利率升高，因認為政府會審慎行事，不至於把利率升到可能傷害經濟成長的程度。但調查顯示，澳洲和印尼的投資人可不這麼想。這兩國約有70%受訪者認為，升息是相當令人擔心的事。

菲律賓投資人最擔心地緣政治的不穩定性；香港和星國投資人則把地緣政治緊張視為未來12個月的主要風險之一。

這份2022年的報告，主要調查住在亞太地區，且可投資資產達100萬美元以上的高淨值人士（HNWI）。這份報告內容包含。

投資 疫情 新加坡

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