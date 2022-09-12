歐洲央行縮表 最快明年Q1實施

歐洲央行 （ECB）已同意，擬於10月初開始討論縮減資產負債表，加大緊縮政策力道，最快可能從明年第1季開始實施。

英國 金融時報（FT）報導，兩位決策官員透露，ECB可能在今年底時決定「縮表」金額，亦即到期回收的公債本金，只會將其中一部分再投入市場，可能從2023年第1季開始實施。

ECB將於10月5日召開的管理委員會會議上，開始討論縮表，但不會對貨幣政策做出決策。ECB最早也要到10月27日的政策會議時，才有可能做出宣示。

縮表措施一旦拍板，將使ECB與美國聯準會（Fed）和英格蘭銀行（央行）踏上同樣的道路。Fed和英國央行已啟動縮表，藉由拉高融資成本打擊通膨，因而引發外界抨擊ECB官員的行動落後大勢。

ECB資產負債表的規模，已從2014年底時的2.21兆歐元，暴增到8.76兆歐元。隨著歐元區上月的通膨率已達9.1%，為ECB目標的四倍以上，央行官員已質疑維持現行購債規模的理由。

一名官員說，當利率升得愈高，ECB現行的資產負債表規模和再投入市場的金額便愈不相稱。

縮表可能拉高長期利率，加重南歐國家的財政負擔。義大利上周10年期公債殖利率 一度升破4%，將使經濟雪上加霜，甚至影響9月稍晚時的國會改選。

然而，ECB官員如今更擔憂歐元區通膨。ECB總裁拉加德說，通膨率已經遠遠超過了央行設定的2%目標。

一名參與縮表討論的官員說，目前歐元區的通膨率與目標相比已亂了套，ECB可能持續升息，直到通膨率開始下降。