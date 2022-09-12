全球房價無懼升息 Q2勁揚

萊坊調查顯示，房價未受升息打壓。（歐新社）

全球房屋市場第2季意外出現兩位數成長，可見房價 並未受到升息 打壓，反而被通膨推升了行情。

房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）追蹤56個市場所編製的「全球房價指數 」顯示，4月到6月這季房價比去年同期上漲10%，增幅只略低於上季的10.9%。這56個市場中，有51個較去年上漲，還比第1季多了一個。

萊坊國際住宅研究部門主管艾弗略特─亞倫（Kate Everett-Allen） 在報告中指出：「我們原本預料第2季會顯著走緩，整體表現和房價年增率轉跌的國家兩者應該都會，但都沒有發生。」

她說：「或許我們預測得過早了，轉折點是在下季。」

若就季比來看，56個市場中也只有七個市場下跌，其中六個在亞太地區，按跌幅分別是紐西蘭（-3.0%）、馬來西亞（-2.0%）、澳洲（-0.7%）、中國（-0.5%）、南韓（-0.4%）、香港（-0.4%）。萊坊認為，亞太市場在全球房價普遍走跌現象，呈現領先趨勢。

紐西蘭在各市場中季比跌幅最深，可見立法約束貸款門檻和2021年10月來七次升息，當地房屋買主心理由已由害怕錯過，轉為擔心買貴了。

若扣除通膨，與去年同期比較，全球實質房價僅上漲1.6%，較一年前的6.2%緩和。以土耳其為例，土耳其第2季在房價指數中名目價格以上漲161%遙遙領先，但「因通膨攀抵近80%的24年來高峰，大致是可以忽略的」，實質漲幅為45.9%；南韓名目房價上漲5.1%，扣除通膨後額的實質房價卻轉為下跌0.9%。

美國以21%的名目房價漲幅在第2季排名第六，預料也將開始走緩。萊坊報告說，房貸利率上揚，已導致美國7月成屋銷售由1月高峰衰減26%。