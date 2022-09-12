進軍北美17年 優衣庫將首度獲利

迅銷近五季獲利。(資料來源:彭博資訊)

美國服飾零售業正逢黯淡期，日本的優衣庫（Uniqlo）卻將迎來進軍北美市場17年的最佳年度表現，讓外界另眼相待。

消費者擔心通膨、縮手不買衣服，蓋普（Gap）和柯爾（Kohl's）等零售商 都警告獲利率下滑。但迅銷的旗艦品牌表示，北美業務將首見年度獲利，因疫情 期間改善了定價和物流策略，基本上不打折銷售。

優衣庫母公司迅銷沒說北美地區59家門市、美國43家和加拿大16家門市賺了多少錢。根據Refinitiv訪調分析師 的估計，止於8月底的一年間，全球逾3500家門市約獲利2900億日圓（21億美元），相較之下，北美的獲利數字應該不大。迅銷在北美能否再接再厲，會是衡量它距離取代西班牙快時尚品牌Zara母公司印地紡（Inditex）、躍居全球領導服飾零售商，還有多遙遠的關鍵。在人口老化的日本，Uniqlo的客群正在縮小，而它倚賴中國做為成長引擎也不知道還能撐多久。

迅銷北美主管赤井田真希表示，Uniqlo趁疫情「大破大立」，在北美重新出發。他說：「競爭對手打四或五折時，優衣庫幾乎停止所有折扣」，把重心放在家居服等基本服飾、簡化庫存管理，並建立一個自動化倉儲系統，把實體門市和網路商店的庫存連結起來。

Uniqlo還增加使用成本較高的空運，以縮短熱門品項的到貨等待期，避開物流塞車亂象。愛迪達和Lululemon也這麼做。日圓貶值到數十年低點，迅銷營運受益情況暫不明朗。北美營收換算日圓後價值變高了，但以日圓採購的成本也走高。

GlobalData零售分析師Neil Saunders表示，Uniqlo的門市更為明亮，比起以前更符合美國人的口味。