H&M賣二手衣 減碳兼衝營收

快時尚巨頭H＆M如今正在加速銷售二手服飾，並提供租借二手衣及維修衣物的服務。（路透資料照片）

販售大量低價服裝聞名的快時尚 巨頭H＆M，如今正在加速銷售二手服飾，並提供租借二手衣及維修衣物的服務，希望藉此減少碳足跡及增加營收 。

華爾街日報報導，在瑞典首都斯德哥爾摩市中心不遠處，一家H＆M門市陳列了Prada、Zara等知名品牌的二手服飾，民眾可入店租用舞會禮服或婚紗五天，H＆M也另設一間衣服補修店，提供客製化修改以及維修服務。

此舉可說是一石二鳥，在這個購物者及環保人士日益關注快時尚汙染問題的時代，這家擁有75年歷史的零售商計畫到2030年整體營收翻倍、碳足跡減半，同時建立環境友善的新形象。儘管當前僅少數歐洲店面提供這些新服務，但H＆M正致力拓展到其他地區。

H＆M早在1990年代就曾嘗試販售二手衣，但壯志未酬，不久後就廢棄計畫。自2013年來，該品牌便持續收集H＆M二手衣被轉售或回收的數據，歷經數年試驗後，H＆M全球4700家門市中目前有三家提供衣物租借，六家有修補服務、七家有轉售二手衣服務。

對H＆M執行長海默森而言，擴大舊衣回收計畫是重中之重的要務。

她表示，公司銷售額可以在不傷害地球的情況下持續成長，內部正各自努力運用數據，深入了解消費者購物模式，以便專注生產獨家商品，也幫助減碳 。非營利組織艾倫‧麥克阿瑟基金會的數據顯示，此刻全球僅1％的舊織料被回收製成新織品。

海默森的其他計畫包括拓展拉丁美洲市場市場，進一步深入家居、美妝和運動服飾等領域，並發展Cos、Monki等旗下品牌。但她指出，涉及市面流通中衣物的新商業模式，才是公司實現2030年減碳目標的關鍵。她說：「這是確保每個產品的交易量都超過一次，因此可持續發展，同時還提升了盈利能力。」

然而，一些分析師質疑H＆M新策略能否大獲成功，原因是該公司早早就制定這些新計畫，隨後卻因為俄烏戰爭撤出了俄羅斯市場，痛失其最賺錢的其中一大市場，隨後又遭遇中國封控影響，導致中國銷售受到打擊。

H＆M幾年前曾面臨歷來最嚴重的銷售危機之一，當時實體店客流量下滑，又碰上了純電商對手的激烈競爭，迫使H＆M一再削價，以出清價值數十億美元的庫存。