二手名表價上半年大起大落 觸底跡象如今似已浮現

二手名表價格已浮現觸底跡象。（路透）

二手名表價格在今年稍早大起後又大落，近來開始浮現愈來愈多觸底反彈的跡象。

彭博資訊報導，顧問業者WatchCharts編制的勞力士轉售價格指數 ，在9月初比前一個月下降1.84%，但跌幅已比夏季時縮減近一半。

在此同時，追蹤交易最熱絡50支名表的Subdial50指數，在止於9月7日的一個月內上漲了1.2%，暗示名表價格可能已觸底。這項指數追蹤的表款包括勞力士迪通拿、勞力士Datejust、百達翡麗金鷹、及愛彼皇家 橡樹。

奢華腕表的價格今年來有如坐上雲霄飛車，特別是在備受關注的二手市場。儘管各項指數追蹤的名表有所不同，但最受追捧的表款價格在3~4月間飆漲。在3月，WatchCharts勞力士指數比去年同期大漲35%，主要是因為其他資產價格上漲、民眾手握紓困金 、及投機風氣盛行，帶動了投資另類資產的潮流。

網路手表平台Wristcheck創辦人和執行長朱奧斯汀（音譯）說，當時市場可說幾乎已陷入狂熱。

然而，接近春季尾聲時，名表價格開始重挫，原因包括加密貨幣價格崩跌、經銷商試圖清理過剩的庫存等。WatchCharts勞力士指數6月月比下跌5.9%，寫歷來最大的月跌幅，並於7月、8月分別再跌3.5%和5.1%。

Subdial公司說，那些對名表本身其實不甚熱中的轉賣者，曾以為名表穩賺不賠，卻在價格開始滑落後發現自己渾身是傷。

Jefferies奢華手表分析師帕克說，價格下跌的主因是經銷商和一般收藏家試圖賣出更多手表，而非買家擔憂市況，「消費者需求仍保持強韌」。