全球晶片荒緩解 網通業利多

8月晶片交貨期又縮短，顯示全球短缺進一步緩解。(路透資料照片)

根據Susquehanna金融集團的研究，8月晶片 交貨期又縮短，平均為26.8周，略低於前一個月，顯示全球短缺進一步緩解，但部分半導體零組件仍缺貨。

晶片缺貨過去兩年來廣泛影響資通訊產業，但今年起因消費電子不振，終端需求驟減，其他產業晶片「不均」問題緩解，網路通訊、工業電腦等產業獲得較多供應，產業缺料的缺口正逐漸縮小。

Susquehanna的分析師羅蘭德說，從訂購到交付之間的等待期縮短，反映出個人電腦、手機的需求放緩，有些市場仍然過熱，下訂速度比晶片廠出貨快，重覆下單的趨勢以及庫存構建，尚未結束。羅蘭德表示，疫情造成的供應鏈干擾，導致前所未見的晶片荒，交貨期回到10到14周才會是「健康」現象。

工業電腦業者指出，下半年料況明顯好轉，儘管仍有部分零組件處於缺貨情況，但缺貨項目已較去年整年及今年上半年大幅縮減，在零件供應轉佳下，工業電腦指標廠包含廣積、振樺電、樺漢等營運維持強勢表現，預計下半年表現將優於上半年，全年業績將繳出優於去年的成績。

網通廠近年受惠關鍵零組件缺貨趨緩，關鍵IC交期從52周縮短至30周，下半年訂單達交率可望提升至九成，訂單能見度至少三個季度到一年，法人看好網通廠啟碁、智邦、中磊等營收 可望創新高。

去年初，晶片業者優先供貨智慧手機及高階HPC產品，網通IC交期得等52周，由於關鍵IC缺貨，網通廠訂單及交貨達成率一度低於六成，網通廠訂單滿手，卻無法順利出貨。有網通董事長抱怨，網通產業被排到最後才有貨。但今年智慧型手機 、筆記型電腦等消費性電子產品下修需求，網通IC缺貨舒緩。今年網通廠5、6月以來營收屢創新高。