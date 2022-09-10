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印度限制稻米出口 糧價看漲

編譯湯淑君／綜合報導
世界最大稻米輸出國印度9日下令，禁止主要當飼料的碎米出口，並對白米和糙米課徵20%出口關稅。（路透）
世界最大稻米輸出國印度9日下令，禁止主要當飼料的碎米出口，並對白米和糙米課徵20%出口關稅。（路透）

世界最大稻米輸出國印度9日下令，禁止主要當飼料的碎米出口，並對白米和糙米課徵20%出口關稅，設法提高因雨季降雨不足影響栽種而縮減的供應量，進而穩定國內米價。

印度稻米外銷到150多國，出口量一旦減少，勢必推升糧食價格上漲壓力。之前，糧價已因乾旱、熱浪和俄烏戰爭而飆漲。新關稅可能促使買方改買泰國越南米，但這兩個東南亞國家要擴大出口也有困難，且已調漲價格。

印度新稻米出口稅9日生效，白米和糙米都受影響，兩者合計占印度逾60%稻米出口。蒸穀米（parboiled rice）和印度香米（basmati rice）則不受影響。

同時，新德里當局禁止100%碎米出口，這種米主要當飼料用，但也有一些非洲窮國買來供人食用。

全印度稻米出口商協會（AIREA）會長拉奧說：「課徵此關稅，印度稻米出口在世界市場會變得沒競爭力，買家會轉向泰國和越南。」

印度占全球稻米出口比重超過40%，並與泰國、越南、巴基斯坦和緬甸在世界市場競爭。

西孟加拉省、比哈爾省、北方省（Uttar Pradesh）等地降雨量低於平均值，已加深稻米生產顧慮。今年稍早，印度已禁止小麥出口，並限制蔗糖外銷。

全印最大稻米出口商Satyam Balajee執行董事阿加華估計，新出口限制可能導致未來數月印度出口至少降低25%。他呼籲政府讓已簽約、裝船的稻米豁免於新出口稅，因為「買方不可能比議定價格多付20%，賣方也負擔不起這筆稅」。

印度2021年稻米出口創新高紀錄，達到2150萬公噸，比世界排名二至五名的泰國、越南、巴基斯坦和美國合計出口量還要多。

印度 越南 泰國

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