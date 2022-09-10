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歐盟擬2023年推最低企業稅制

編譯任中原／綜合報導
歐盟多個國家考慮於2023年執行全球性對跨國企業課徵15%最低稅率協議。 (路透資料照片)
歐盟多個國家考慮於2023年執行全球性對跨國企業課徵15%最低稅率協議。 (路透資料照片)

歐盟多個國家正在考慮一套新方法，於2023年執行全球性對跨國企業課徵15%最低稅率協議。歐盟將研擬出能夠將匈牙利排除在外的替代方案，來強化歐盟對這項協議的承諾。

去年全球超過130國達成這項廣泛性租稅協議，但歐盟內部的政治困難，使協議執行蒙上陰影。歐盟內部對於究竟應該由哪個國家對跨國性數位化企業徵稅，在制定新規則方面遭遇一些技術上的難題，使這項協議的進展緩慢。歐盟原先已經幾乎同意，一體實施15%最低企業稅制，但匈牙利於今年6月投下否決票。

德、法、義、西班牙及荷蘭等歐盟五個最大國家的財政部長9日在布拉格開會，會後發表共同聲明指出，「如果在未來幾周無法達成一致性協議，我們的政府將全心全意依循我們的承諾。我們已準備於2023年執行全球最低有效稅制，且透過任何可能的合法手段」。

德國財長林德勒表示，執政聯盟已經準備在必要時透過國內立法程序，逕行實施。他表示，「我們強力支持歐洲的作法，我們全力說服所有會員國，尤其是某一國，但我們決定如果得不到理解，則將在德國執行這項最低稅率制」。

法國財長勒梅爾表示，法國政府也準備透過國內立法；至於其他替代方案，可能會利用歐洲的有限國家「擴大合作」機制。

歐盟 德國 財政部

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