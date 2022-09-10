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貨櫃運價挫 美國線最慘

記者黃淑惠／綜合報導
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

中秋假期前夕全球貨櫃輪運價續跌，中國大陸出口貨量急凍，上海航交所昨（9）日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）周跌幅10.03%，遠東到美西線跌幅加劇達12%，業界認為，美西線3000美元即將失守。原本跌勢較小的地中海線，本周跌幅也擴大至11.56%。

全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，陽明海運日前法說直接點出，目前運價跌勢看不見底；全球貨櫃輪運價本周出現連13跌，SCFI指數較上周大跌285.5點，指數來到2562.12點，跌幅10.03%，比上周周跌幅9.7%擴大。

航運業者表示，據過去運價需求變化分析，在中秋節、農曆年這些傳統亞洲大節日放假當周，出口商都會趕著出貨；本周遇到中秋節連假，卻完全沒有假期效應，中秋節前夕沒有見到趕出貨潮，可看出貨櫃輪市場交投非常冷清，本周運價大跌是必然趨勢。

美國線全面潰敗，成為運價跌勢最大重災區，已連五周重挫，亞洲到美西一周跌掉475美元，每FEU（40呎櫃）3484美元，跌幅達12%；原本還守得不錯的亞洲到美東每FEU跌幅也擴大，周跌551美元，上周跌幅僅5.49%，本周跌幅6.62%。

歐、美線運價下跌，不少中小型船舶退出歐美線，改到亞洲區間或其他線市場，加上亞洲供應鏈工廠稼動下滑衝擊亞洲線運輸需求，亞洲線供給轉鬆，東南亞每TEU（20呎櫃）運價跌破500美元來到463美元，跌幅17%；南美線每TEU跌798美元，價格為7183美元，跌幅9.9%。

歐洲地區因俄烏戰爭波及天然氣問題無解，衝擊歐洲經濟成長，遠東到歐洲線跌勢擴大，每TEU跌破4000美元來到3877美元，續跌375美元，跌幅8.82%；地中海航線跌勢加重，每TEU運價4222美元，周跌幅11.56%。

陽明表示，全球塞港跟物流問題其實並未完全排除，最近受到歐美通膨及經濟下滑壓力，訂單減少、貨量急降，未來運價走勢變化很難預估，由於明年農曆春節時間較早，11月應該要有一波年節前夕出貨潮，能否出現旺季行情，成為影響明年運價走勢的重要關鍵。

指數 東南亞 供應鏈

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