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iPhone 14 Pro要2193美元 這國家的蘋果官網價全球最高

編譯林奇賢／綜合外電
Nukeni彙整的資料顯示，土耳其是iPhone 14官方售價最高的國家。（路透）
Nukeni彙整的資料顯示，土耳其是iPhone 14官方售價最高的國家。（路透）

巴西多年來以iPhone售價全球最貴聞名，iPhone 12、13和第三代的iPhone SE都是如此，但最新數據顯示，土耳其已超越巴西，成為iPhone官方售價最貴的國家。

9to5Mac報導，Nukeni彙整的資料顯示，土耳其如今是全球iPhone 14售價最高的國家。以iPhone 14 Pro為例，128 GB版本在土國蘋果官網的售價為2,193.15美元。巴西則以1,823.19美元居全球第二貴。iPhone 14售價較高的國家還有印度、匈牙利和波蘭。

美國和日本則能買到全球最便宜的iPhone 14 Pro，售價為999美元和1039.46美元。

至於iPhone 14的基本款，各國售價相差沒那麼大。在美國，起跳價為829美元。在日本，128GB版本的iPhone 14售價為831.29美元。但土耳其依然是售價最高的國家，iPhone 14基本款售價為1,699.68美元，比美國貴一倍多。

iPhone在土耳其售價高於其他地區的原因，是該國一直面臨嚴重經濟危機，通膨率在20多年來首次升破80%。2021年，土耳其里拉兌美元匯率一度在幾個小時內貶值15%，蘋果因而暫停當地銷售旗下產品，隨後重新開放當地消費者購買時，已把商品價格調漲25%。由於當地貨幣大幅貶值，蘋果也調高土國消費者在App Store購物和訂閱的費用。

iPhone 巴西 蘋果

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