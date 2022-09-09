歐央行升息3碼 史上最大調幅

歐洲央行（ECB）8日決策會議提高多項利率 各3碼，為歷來首見，其中最重要的存款利率從0%提高到0.75%，升幅符合預期；並表示將持續升息 ，以對抗通膨。ECB總裁拉加德稍後在記者會上表示，這是所有決策委員的一致決定。

主要再融資操作（MRO）利率從0.5%提高到1.25%，邊際貸款 便利（MLF）利率從0.75%提高到1.50%。

ECB在會後聲明中指出，「這項重大的前置式行動，將政策利率從高度寬鬆的水準，轉變到將能確保通膨率回到2%中期目標的水準」。歐元區8月通膨年增率高達9.1%，連九月創下新高。

ECB強調，「基於目前的評估，由於通膨仍然太高，而且將在更長期間內仍高於目標，因此未來幾次會議預料將再進一步升息，以抑制需求，並防止通膨預期持續上升的風險」。

ECB指出，未來的利率決策將依據經濟數據而定，並依循「逐次會議決策（meeting-by-meeting）」模式。

ECB將今年預估通膨率調高到8.1%，2023年為5.5%，2024年為2.3%；預測今年底到明年第1季經濟將陷入停滯；今年預估經濟成長率下修到3.1%，2023年下修到0.9%，2024年為1.9%。