澳洲大幅度升息 可能告一段落

澳洲央行總裁洛威暗示，大幅度升息的作法可能告一段落。(美聯社)

澳洲央行 總裁洛威8日暗示，大幅度升息 的作法可能告一段落，他說，隨著基準利率走高，更有理由放慢緊縮的步調，與其他主要央行立場出現分歧。澳幣應聲走貶，澳洲公債殖利率 大跌。加拿大與馬來西亞則分別升息3碼及1碼。

洛威在雪梨演說時說：「我們意識到貨幣政策的運作存在滯後性，而且利率上升得非常快」「在其他條件相同的情況下，隨著現金利率水準的上升，更有理由放慢升息的速度。」澳洲央行自5月已升息2.25個百分點，現金利率提高至2.35%。

澳幣兌美元盤中一度貶值0.8%，澳洲3年期公債殖利率下滑23個基點至3.03%、10年期公債殖利率下滑17個基點至3.53%。

洛威沒有具體說明利率需要升至多高，但表示緊縮的程度和幅度，將以未來的數據及不斷變化的通膨和勞動市場展望為指引。目前市場對澳洲央行下月是否再度升息2碼、或改回只剩1碼的看法存在分歧，然而市場也預估未來仍將持續升息，到明年5月利率將達到3.7%左右的高峰。

洛威對於利率的最新看法，與全球其他央行總裁形成鮮明對比，美國聯準會主席鮑爾上月底才在傑克森洞央行年會演說時表示，利率將進一步走高，並且把利率維持在高檔一段時間。南韓央行則在貨幣政策季報中說，快速穩定物價對經濟的長期成長更有利。