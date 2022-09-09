我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

澳洲大幅度升息 可能告一段落

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
澳洲央行總裁洛威暗示，大幅度升息的作法可能告一段落。(美聯社)
澳洲央行總裁洛威暗示，大幅度升息的作法可能告一段落。(美聯社)

澳洲央行總裁洛威8日暗示，大幅度升息的作法可能告一段落，他說，隨著基準利率走高，更有理由放慢緊縮的步調，與其他主要央行立場出現分歧。澳幣應聲走貶，澳洲公債殖利率大跌。加拿大與馬來西亞則分別升息3碼及1碼。

洛威在雪梨演說時說：「我們意識到貨幣政策的運作存在滯後性，而且利率上升得非常快」「在其他條件相同的情況下，隨著現金利率水準的上升，更有理由放慢升息的速度。」澳洲央行自5月已升息2.25個百分點，現金利率提高至2.35%。

澳幣兌美元盤中一度貶值0.8%，澳洲3年期公債殖利率下滑23個基點至3.03%、10年期公債殖利率下滑17個基點至3.53%。

洛威沒有具體說明利率需要升至多高，但表示緊縮的程度和幅度，將以未來的數據及不斷變化的通膨和勞動市場展望為指引。目前市場對澳洲央行下月是否再度升息2碼、或改回只剩1碼的看法存在分歧，然而市場也預估未來仍將持續升息，到明年5月利率將達到3.7%左右的高峰。

洛威對於利率的最新看法，與全球其他央行總裁形成鮮明對比，美國聯準會主席鮑爾上月底才在傑克森洞央行年會演說時表示，利率將進一步走高，並且把利率維持在高檔一段時間。南韓央行則在貨幣政策季報中說，快速穩定物價對經濟的長期成長更有利。

殖利率 央行 升息

上一則

蘋果穿戴裝置大進化 彩蛋留伏筆

下一則

高盛：近4成都會區房價 明年將跌

延伸閱讀

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿
美初領失業金人數連續四周下滑 就業市場依舊熱絡

美初領失業金人數連續四周下滑 就業市場依舊熱絡
鮑爾再放鷹 未達任務絕不退縮 9月升3碼成定局

鮑爾再放鷹 未達任務絕不退縮 9月升3碼成定局
抗擊通膨 鮑爾強硬 Fed料再升息3碼

抗擊通膨 鮑爾強硬 Fed料再升息3碼

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況