亞洲航空業熱轉 股價高飛

亞洲多數地區重新開放旅遊，民眾「報復性旅遊」的情況帶動亞洲航空股今年持續攀高。（路透）

亞洲航空股今年來的股價 表現傲視全球同業，儘管中國仍堅持新冠清零政策、實施封鎖和限制旅行，但亞洲多數地區仍重新開放旅遊，民眾「報復性旅遊」的情況帶動亞洲航空股今年持續攀高。其中，長榮 航空今年來上漲超過18%，在全球航空業中表現高居第二，僅次於國泰航空（Cathay Pacific）。

亞洲航空股是彭博航空業指數中唯一上漲的族群，漲幅最高的是香港 國泰航空，今年來漲幅超過30%。雖然國泰航空一直受到香港的新冠防疫規定衝擊，但管理層發出下半年走強的信號，而且隨著香港鬆綁旅館檢疫隔離規定，目標是在11月結束旅館隔離，為股價蓄積上漲動能。

長榮航今年來上漲18.4%，日本航空公司（JAL）上漲16.67%，全日空（ANA）漲10%，全都寫下二位數漲幅，在全球航空業者股價表現分居第二至第四名。新加坡航空與澳洲航空公司漲幅分別為7%與4%。

總計29檔股票的彭博全球航空指數今年來下滑15%，其中以廉價航空易捷航空（EasyJet）表現墊底，今年累計下跌34%。

彭博行業研究分析師表示，亞洲還只是處在自身「報復性旅遊」時期的初期階段，這股趨勢在美國和歐洲已經大致實現。

中國在下月召開重要的黨代表大會之前維持嚴格的清零政策。

例如，由於數百人感染，四川省省會成都延長了封控期。儘管如此，受惠於亞洲其他地區重新開放，亞洲航空業者的股價仍上漲。

相形之下，歐洲一些航空業者恐將要面臨寒冬，史福伯登（Sanford C. Bernstein）的分析師表示，歐洲實力較弱的航空公司在今年冬天面臨著較大的倒閉風險。

由於在新冠危機期間拯救航空公司的國家，在通膨上升的情況下將注意力轉向在其他經濟領域。

史福伯登日前在給投資人的報告說，歐洲航空業者現在面臨燃料和勞動成本上升以及旅行季節性下滑的壓力，以中歐及東歐的小型航空業者最脆弱。其中，曝險最高的業者包括賽普勒斯一家和阿爾巴尼亞兩家，以及白俄羅斯、保加利亞、捷克、喬治亞、摩爾多瓦和羅馬尼亞的航空公司。