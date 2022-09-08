通膨侵蝕 歐元區籠罩衰退陰影

在家庭支出回升支撐下，歐元區第2季經濟成長力道比原先估計略強，但在高通膨打擊區內商業活動下，經濟學家普遍預料歐元區可能在未來數季陷入衰退。

歐盟統計局（Eurostat）7日公布的數據顯示，歐元區19國第2季國內生產毛額（GDP）季比成長率為0.8%，此終值較原先公布的0.6%估計值上修，也比第1季的0.7%成長率稍稍加速，反映上半年停滯的家庭支出已回升，即使通膨盤旋上升壓縮了可支配所得。

歐元區第2季GDP年增率為4.1%，也比統計局8月時估計的3.9%上修。

但展望2022下半年到2023年，歐元區經濟成長可能急轉直下。眾多經濟學家認為，歐元區經濟衰退在劫難逃，因為通膨勁升已侵蝕消費者的實質所得並壓縮企業的利潤。

德國第2季GDP幾乎呈現零成長，法國GDP則比第1季增加0.5%，義大利 和西班牙則分別成長1.1%。歐元區內上季成長最猛的是荷蘭，成長率達2.6%。諸如芬蘭和葡萄牙等國家，則已調升經濟成長預測。

統計局說，家庭支出為歐元區上季成長率貢獻0.6個百分點，中斷前兩季零成長。政府支出和資本形成分別貢獻0.1和0.2個百分點。對外貿易則造成上季GDP折損0.1個百分點。

經濟學家預測，受通膨上漲和供應鏈 問題衝擊，歐元區經濟可能溫和衰退；但歐元區第2季GDP數據顯示經濟成長優於預期，可能支持歐洲央行 （ECB）擴大升息步調立場。