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三星示警 悲觀半導體景氣

編譯王巧文／綜合報導
三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）示警，下半年市況不佳，目前為止，尚未看到明年市場可能明顯復甦的跡象。（歐新社）
三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）示警，下半年市況不佳，目前為止，尚未看到明年市場可能明顯復甦的跡象。（歐新社）

南韓科技業巨擘三星電子半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）7日示警，今年下半年市況不佳，截至目前為止，尚未看到明年市場可能明顯復甦的跡象。三星是目前全球半導體指標廠當中，對後市看法最悲觀的業者。

三星半導體部門涵蓋DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、晶圓代工等重點業務，並有多項關鍵半導體元件研發製造，在DRAM與NAND Flash兩大記憶體領域更是全球龍頭。業界認為，三星對後市持悲觀看法，記憶體業首當其衝，南亞科、華邦、群聯等相關業者也將嚴陣以待。

綜合彭博、華爾街日報等外媒報導，慶桂顯在7日的記者會上表示，產業原先共識是下半年表現將比上半年更強勁，然而到了春末，需求水準明顯「發生巨大變化」，反而大幅下降。

他坦言：「今年下半年看起來很糟，到目前為止，似乎並沒有顯示出明年會有明顯改善的跡象」。

值得注意的是，慶桂顯罕見公開承認，在晶片普遍短缺時期，三星的晶圓代工業務在確保位客戶供應方面的努力中出現失誤，導致三星「在矽谷沒有那麼好的聲譽」。

慶桂顯坦言：「在晶圓代工業務中，除贏得客戶外，長期的戰略夥伴關係也很重要，但我們在這方面做得不夠好。」他誓言在這方面做出改善。

近期半導體市場雜音不斷，主要受地緣政治、疫情、通膨等因素導致終端消費力道銳減，庫存水位節節攀升影響，各大廠紛紛啟動因應措施，包括台積電在內指標廠普遍認為，明年上半年庫存調整可告一段落，但三星認為迄今尚未看到明年市場可能復甦的跡象，是現階段國際半導體大廠當中最悲觀。

此前，包括英特爾、超微、輝達、美光等國際科技巨頭都釋出保守展望，凸顯PC、消費性電子與伺服器等相關領域市場正面臨嚴峻的挑戰。

英特爾坦言，下半年的展望「有大量雜音」，該公司尋求調整支出和投資。美光則示警，由於PC和智慧手機銷售減少，「產業需求環境已經轉弱」。輝達更面臨顯卡庫存爆倉的壓力，正積極透過降價策略出清庫存。

慶桂顯強調，三星的策略是因應市場變化快速反應，可在經濟放緩時，以既有優勢爭取更多市占率。他也提到3奈米進度，將持續提升效能與降低成本，目標2024年量產下世代3奈米晶片。

三星悲觀看半導體後市。(資料來源：綜合外電、採訪整理)
三星悲觀看半導體後市。(資料來源：綜合外電、採訪整理)

三星 晶片 華爾街

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