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國際油價跌至８個月新低

編譯陳律安／綜合報導
國際油價下跌，西德州原油期貨7日盤中觸及1月以來低點。（路透）
國際油價下跌，西德州原油期貨7日盤中觸及1月以來低點。（路透）

國際油價下跌，主因多國央行激進升息和中國新冠封控措施削弱燃料需求的展望，重燃市場擔憂，導致本周稍早石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決議削減產量目標後出現的漲勢停歇。在此同時，美國財政部表示將在未來幾周制定俄羅斯石油的價格上限指引，可能定在俄國原油生產成本價格44美元，以限制俄國把資金投入俄烏戰爭。

西德州原油期貨7日盤中觸及1月以來低點，下挫4.5%，報每桶82.93美元；布蘭特油價跌3.5%，報每桶89.6美元，自3月以來首次跌破90美元。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，財政部外國資產辦公室（OFAC）將在未來幾周內制定俄羅斯石油的價格上限指引，可能定在俄國原油生產成本價格44美元，以限制俄國把資金投入俄烏戰爭。

俄羅斯總統普亭則揚言，若其他國家對俄國原油實施價格上限，俄國將停止供應石油、燃料、及天然氣。

艾迪耶摩說：「我們不會把俄油價格上限定在俄國的原油生產成本價以下」，因為主要目標是降低俄國的原油收益，但同時也讓俄羅斯的能源產品能持續流向外國。至於對俄油實施價格上限將維持多久，以及確切的上限金額，將由支持此計畫的國家共同制定。這項計畫已經獲七國集團（G7）支持，然而中國、印度等俄油的主要買家尚未允諾加入。

艾迪耶摩表示，G7成員國將以自家的法律和規範實施俄油價格上限，未來幾周OFAC也會公布俄油上限將如何在美國境內實施。他說，當局將與金融業和能源業密切合作，以盡可能提高相關法規的可行性，最終的目標是抑制汽油價格和能源價格，實施俄油上限有助於達成這個目標。

拜登政府認為，制定俄油價格上限有助壓低國內的汽油價格，可能有助提升拜登的支持度和民主黨11月期中選舉的選情。美國汽油價格飆上每加侖5美元後，在許多州已跌破4美元，但最近又回升。

油價 俄國 石油

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