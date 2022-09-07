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世界沒那麼平了 克魯曼：三因素將致全球化倒退

世界沒那麼平了 克魯曼：三因素將導致全球化倒退

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼說，未來數年全球化局部倒退看來勢不可免。（歐新社）
紐約時報專欄作家克魯曼說，未來數年全球化局部倒退看來勢不可免。（歐新社）

最近，生產線「在岸」、「回岸」、「近岸」成為商界熱門字眼，顯示製造業確有從亞洲回流美國趨勢，媒體也紛紛報導企業準備在美國和其他富國興建新製造廠。紐約時報專欄作家克魯曼指出，這顯示「全球化」正局部倒退。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，全球化趨勢曾逆轉過，貿易在介於兩次世界大戰之間的時期銳減，爾後歷經漫長的時期才復甦。約莫到1990年，第二波全球化浪潮才興起，因貨櫃化和電信通訊讓供應鏈得以遍及全球各地。

於是，全球貿易激增，盛況前所未見，有「超級全球化」（hyperglobalization）之稱。紐約時報專欄作家佛里曼（Tom Friedman）2005年出版《世界是平的》（The World Is Flat）一書，描述的正是那個時代。許多人以為，貿易興旺將永遠持續下去，但事實上，「超級全球化」大約在2008年就陷入停滯——過去14年來，國際貿易占世界經濟的比重大致走平。

克魯曼舉出三個理由，預料未來數年全球化將倒退，但或許不會演變到像兩次世界大戰之間所見的那種程度。

一，機器人（泛指節省勞力的技術）興起

運輸技術改善不見得就會助長貿易，除非運輸技術進步得比生產技術還快。大談「回岸」製造的公司，通常也強調，現代技術在某些情況下，的確允許他們以相對較少的人力生產。這使生產外包給低薪國家節省的成本變得微不足道，而且就近生產還享有物流上的地利之便。

二，醒悟到經濟仰賴專制政權的風險

專制政權可能突然間切斷能源供應，或受制於獨裁者的恣意妄為。歐洲此刻就覺醒到，依賴俄羅斯供應天然氣大錯特錯。儘管北京當局尚未祭出「經濟勒索」，中國大陸動輒封城防疫擾亂了全球供應鏈，已讓企業愈來愈不能安心依賴當地的供應商。

三，保護主義政策

以美國對抗氣候變遷的政策為例，一些政策在執行上可能難免帶有「溫和的保護主義」色彩。例如美國新推出買電動車可享的抵減稅額，只適用於在北美組裝的車。這麼做是基於政治因素，儘管出發點是好的。抗暖化計畫需要靠政治力推動，不過，民主黨人士可凸顯這些政策措施（包括「買美國貨」條款）能創造工作機會。

綜合以上，全球化局部倒退看來是勢不可免了。

克魯曼 紐約時報 供應鏈

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