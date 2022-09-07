澳洲升息2碼 未來還有動作

澳洲央行 6日宣布升息 2碼，為連續第四個月把利率調升半個百分點，同時強調央行並非採取「預設路徑」來抑制通膨，未來可能繼續升息。

澳洲央行將現金利率調高至2.35%，為2015年來最高，符合多數分析師預期。此舉也代表澳洲央行正以一個世代以來最快步調緊縮利率政策，這輪升息周期5月才展開，當時利率還處在0.1%的歷史低點。

澳洲央行總裁洛威表示：「委員會預期未來數月將進一步升息，但這不是預設路徑。委員會致力於採取必要措施，確保澳洲的通膨能隨著時間回到目標。」經濟學家目前預測，澳洲央行這輪升息周期將把現金利率升至3%，不過利率交換市場認為這輪周期會升至3.8%才到頂，時間是2023年中期。

在緊縮周期期間，澳洲仰賴超低失業率和穩健的消費支出，讓經濟維持在正軌。澳洲最新的升息行動，也反映了全球主要央行將持續升息直到通膨大幅舒緩的決心。澳洲家庭負債沉重，且正面臨生活成本激增，但目前為止仍對央行的升息行動展現韌性。澳洲就業市場維持強勁，職缺數持續增加，顯示已降至48年低點的失業率可能進一步下滑。目前，澳洲的失業率為3.4%。

洛威表示：「通膨上揚和利率走高正對家庭預算造成壓力，升息的全面效應尚未影響房貸的支付。委員會在評估合適的貨幣政策之際，將密切關注這些廣泛因素的平衡。」