海岬型船運價 跌深反彈

海岬型船日租金近日暴漲，業界認為，恐與俄國對歐洲天然氣斷供，導致原物料搶運有關。（本報資料照片）

海岬型運價強彈，近一周漲幅逾倍，對於運價飆漲，業者指，應與俄羅斯關閉北溪1號天然氣管線，而北半球進入秋冬，囤糧、囤煤的需求轉強，煤礦等原物料搶運潮再起有關。

慧洋營運長趙子隆指出，全球經濟走軟，但對於民生必需品，該運還是得運，中小型船運價可望優先回穩；中國疫情 減緩後，擴大公共支出，對鐵礦砂的需求也會逐漸恢復，海岬型可望開始反彈。總之，散裝船最壞的情況應該過去了。

業者指出，此波海岬型船舶運價大漲，可視為「跌深反彈」，因為短線運價暴漲逾倍，確實罕見。若把時間拉長看，近三個月原物料價格走軟，也衝擊散裝船運價，日租金 崩跌逾七成，卻在短短幾天就大漲一波，顯見市況有特殊的轉變，但未來漲勢如何，仍值得後續觀察。

也因為各種船型的日租金大跌，使得BDI（波羅的海運價指數）也大跌，近三個月跌幅達56%，9月5日收盤價為1,133點，上漲4.33%。其中，受到鐵礦石載運需求急凍，海岬型船日租金已經跌至2020年疫情爆發時的谷底期，每日的日租金不到1萬美元，僅有7000美元。

趙子隆指出，目前來看，散裝船新船加入數量不多，再加上明年就要實施新環保新法規，長期來看，船舶數量會減少；至於散裝船的反彈幅度有多大，需要看全球經濟景氣變化而定，「情況再差也不過就是現在情況，往上的空間比向下空間大」。

散裝船業者也表示，因為這次原物料走勢下滑，各種商品同步走低，而中小型船表現較大型的海岬型船略好，在鐵礦砂、煤等需求減少後，海岬型、巴拿馬型日租金價 格低迷，現貨日租金再度低於輕便型的日租金價格。第4季已經進入冬天，是煤的傳統需求旺季，持續觀察俄羅斯不恢復對歐洲的天然氣供應後續影響。