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車用晶片缺貨潮 畫上休止符

記者李孟珊、鐘惠玲／台北報導

日經新聞報導，全球前四大車用晶片廠瑞薩、英飛凌、恩智浦、意法半導體當下庫存水位已恢復到疫情前水準，意味先前轟動業界的車用晶片缺貨潮告終。在消費性電子用晶片開始退燒、砍單傳聞不斷下，如今連原本最缺的車用晶片也達正常供需，凸顯景氣修正下，台積電、聯電等晶圓代工廠產能已相當有餘裕。

目前全球車用晶片多掌握在歐、美、日等地廠商手上，以車用微控制器（MCU）為例，英飛凌、恩智浦、瑞薩、意法、德儀、Microchip等合計取得超過九成市占，台廠僅新唐有能力分一杯羹。

先前車用晶片荒大爆發，價格倍數飆漲，堪稱「半導體業最缺的元件」，導致一線車廠被迫停工或延後生產，美國與歐盟高度重視，甚至演變成「國與國之間的搶產能大戰」，台積電、聯電等晶圓代工指標廠全力支援車用晶片生產。

業界透露，即便前一波晶圓代工產能大缺，晶圓代工業者仍透過「擠產能」方式協助車用晶片生產。近期消費性電子市況疲弱，不少晶片廠降低投片量，使晶圓代工廠更有餘裕生產車用晶片，有效舒緩缺貨狀況。

不過，近期消費性電子需求轉弱，晶圓代工業者面臨客戶修正訂單壓力，車用晶片因單價與跨入門檻都較高，被業界視為「消費性電子市況衰退下的避風港」，如今連「半導體業最缺的元件」都不缺了，也透露晶圓代工廠產能調配更具挑戰。

日經新聞報導，瑞薩、英飛凌、恩智浦、意法等車用晶片廠庫存已回到2019年疫情爆發前水準，庫存平均周轉月數降至3.48個月，幾乎等於2019年全年平均的3.51個月，反映消費性電子庫存調整後，整體晶圓代工產能已不緊繃了。業界分析，車用晶片缺料逐漸舒緩，對晶圓代工廠來說未必是佳音，顯示當下晶圓代工產能非常有餘裕。

晶片 台積電 疫情

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