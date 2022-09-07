半導體超級景氣循環 終結

外資瑞士信貸亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪表示，未來全球晶圓廠將遍地開花，半導體產業「超級景氣循環」難再現。（本報資料照片）

外資瑞士信貸亞洲半導體證券 研究和台灣證券研究主管艾藍迪（Randy Abrams）6日表示，未來全球晶圓廠將遍地開花，半導體產業「超級景氣循環」難再現，預期亞洲半導體廠營收從今年第2季底開始下滑，並可能持續未來二到三季，但溫和修正將帶來投資 機會。

瑞信昨天舉行第23屆瑞信亞洲科技論壇（ATC），艾藍迪釋出以上看法。

艾藍迪表示，半導體產業目前並未供過於求，無需太過擔心。但長線來看，由於美中科技戰升級，加上美國通過晶片法案，將使晶圓代工廠分散生產基地，造成供給增加，使未來半導體產業再難出現超級景氣循環。

艾藍迪指出，整體而言，由於總體經濟風險上升，消費者需求放緩，以及高庫存透過供應鏈對整體科技企業造成壓力，過去數個月瑞信對科技產業採取更加謹慎的態度。

不過，艾藍迪指出，投資者已經對適度的修正重新定價。因此，對於股票 過度下跌／基本面過度修正，以及有能力取得市占率或提高獲利能力的優質企業，可以從中發掘投資機會。

艾藍迪表示，瑞信的基本情境假設是，亞洲半導體產業將迎來溫和修正，並不會出現類似於2001年至2002年或是2008年市場下殺的情況，而是會更接近目前股票定價所反映的預期。

艾藍迪認為，在亞洲半導體生態系統中，不同周期性領域之間存在顯著差異，尤其記憶體領域的修正速度比其他領域更快。

由於客戶庫存升高，消費、個人電腦和主流智慧手機發展速度放緩，目前DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格正在修正，預期修正將持續至2022年底。

在投資機會方面，艾藍迪表示，雖然瑞信對先進製程代工和資料中心相關的IC設計在庫存調整後的成長具有信心，但目前對以消費產品為主的公司，投資氛圍仍相當低迷，因此，當2023年上半年市場觸底時，部分價值和周期性的投資機會將浮現。

一年一度的ATC是亞洲規模最大、歷史最久的科技投資論壇之一，向來被視為下半年重要的投資風向球。

今年除了大中華區廣大企業的參與之外，來自日本、南韓、印度、歐洲和美國的科技公司也共襄盛舉，共超過500家機構投資人和110多家科技公司參加。