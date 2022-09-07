我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

半導體超級景氣循環 終結

記者張瀞文／台北報導
外資瑞士信貸亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪表示，未來全球晶圓廠將遍地開花，半導體產業「超級景氣循環」難再現。（本報資料照片）
外資瑞士信貸亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪表示，未來全球晶圓廠將遍地開花，半導體產業「超級景氣循環」難再現。（本報資料照片）

外資瑞士信貸亞洲半導體證券研究和台灣證券研究主管艾藍迪（Randy Abrams）6日表示，未來全球晶圓廠將遍地開花，半導體產業「超級景氣循環」難再現，預期亞洲半導體廠營收從今年第2季底開始下滑，並可能持續未來二到三季，但溫和修正將帶來投資機會。

瑞信昨天舉行第23屆瑞信亞洲科技論壇（ATC），艾藍迪釋出以上看法。

艾藍迪表示，半導體產業目前並未供過於求，無需太過擔心。但長線來看，由於美中科技戰升級，加上美國通過晶片法案，將使晶圓代工廠分散生產基地，造成供給增加，使未來半導體產業再難出現超級景氣循環。

艾藍迪指出，整體而言，由於總體經濟風險上升，消費者需求放緩，以及高庫存透過供應鏈對整體科技企業造成壓力，過去數個月瑞信對科技產業採取更加謹慎的態度。

不過，艾藍迪指出，投資者已經對適度的修正重新定價。因此，對於股票過度下跌／基本面過度修正，以及有能力取得市占率或提高獲利能力的優質企業，可以從中發掘投資機會。

艾藍迪表示，瑞信的基本情境假設是，亞洲半導體產業將迎來溫和修正，並不會出現類似於2001年至2002年或是2008年市場下殺的情況，而是會更接近目前股票定價所反映的預期。

艾藍迪認為，在亞洲半導體生態系統中，不同周期性領域之間存在顯著差異，尤其記憶體領域的修正速度比其他領域更快。

由於客戶庫存升高，消費、個人電腦和主流智慧手機發展速度放緩，目前DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格正在修正，預期修正將持續至2022年底。

在投資機會方面，艾藍迪表示，雖然瑞信對先進製程代工和資料中心相關的IC設計在庫存調整後的成長具有信心，但目前對以消費產品為主的公司，投資氛圍仍相當低迷，因此，當2023年上半年市場觸底時，部分價值和周期性的投資機會將浮現。

一年一度的ATC是亞洲規模最大、歷史最久的科技投資論壇之一，向來被視為下半年重要的投資風向球。

今年除了大中華區廣大企業的參與之外，來自日本、南韓、印度、歐洲和美國的科技公司也共襄盛舉，共超過500家機構投資人和110多家科技公司參加。

投資 股票 證券

上一則

疫情後 2/3年輕人仍與父母同住

下一則

車用晶片缺貨潮 畫上休止符

延伸閱讀

iPhone 14只是小改款？瑞信分析師：無妨

iPhone 14只是小改款？瑞信分析師：無妨
中國進出口增速放緩 8月年增率恐分別下滑至1.8%、13%

中國進出口增速放緩 8月年增率恐分別下滑至1.8%、13%
台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元

台外資出現落跑潮 前8月匯出167億美元
吸金136億炒股 秦庠鈺判7年10月吐4.2億

吸金136億炒股 秦庠鈺判7年10月吐4.2億

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品