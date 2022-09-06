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亞馬遜 進軍日線上處方藥銷售

編譯易起宇／綜合報導

日經新聞引述消息人士報導，亞馬遜正考慮進軍日本的線上處方藥銷售市場，可能為日本實體藥局帶來巨大改變。

報導指出，亞馬遜計劃和中小型藥局合作創造一個平台，讓病患能在線上接受用藥指引。顧客訂購的藥品將可直接宅配到府，不須特地跑到藥局領取。這項服務計劃明年開啟，屆時日本當局也將允許線上開立處方。亞馬遜不會開設自己的藥局或準備庫存，而是邀請中小型藥局在線上販售處方藥，並提供物流系統。

這項改變將使病患能在線上看診或到醫療機構就診後取得電子處方箋，接著就能上亞馬遜網站向藥局訂購藥品。藥局將為病患配藥，並在線上教導病患如何用藥，藥品則由亞馬遜的物流網負責送到病患家中，或打包成包裹讓病患取貨。

隨著新冠疫情爆發，日本已允許視訊看診、提供用藥指引和初步病患諮詢，政府也將開放使用電子處方箋，整套醫療服務都能完全在線上進行。

由於日本的處方藥都採固定價格，除了物流成本外，病患領取線上處方箋所花的成本，將和到實體醫院看病差別不大。在家附近的藥局訂藥還能更快拿到藥。

日本的大型藥局正致力開發手機應用軟體（App）或其他方式的線上用藥指引。總部在東京的Medley等公司已開發出多套提供線上看診和用藥指引的系統，並已將這些系統導入許多醫療機構和藥局。這些公司提供的服務和亞馬遜類似，雙方不免將會展開一番激烈競爭。

藥局 亞馬遜 日本

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