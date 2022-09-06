我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

需求緩 OPEC+喊減產 油價回升

編譯任中原／綜合報導

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日召開部長會議，決定10月每日總產量減少10萬桶，使產量回降到8月時的水準，以因應全球經濟疲軟可能導致用油需求趨緩。國際油價5日盤中大幅回升逾3%。

布蘭特原油11月期貨盤中一度每桶上漲4.2%，報96.92美元；西德州10月期貨一度上漲3.9%，報90.27美元。

減產決議令市場相當意外，因為沙烏地阿拉伯之前才應美國總統拜登的要求，將9月產量提高10萬桶，10月又立即降回到原來的水準。由於國際油價8月大幅下跌12%，沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲日前已經警告，OPEC+可能必須再度減產。

觀察家指出，G7上周才通過對俄國出口石油設定價格上限，現在OPEC+便決定減產，顯然是俄羅斯發揮了影響力。

OPEC+花了兩年時間才將總產量恢復到疫情之前的水準，但現在卻面臨截然不同的市場環境。

之前美國還強力要求OPEC+增產，以抑制油價飆漲，但是現在卻必須擔心全球經濟走下坡而使需求趨緩。

目前中國已經出現經濟趨緩的警訊，美國也瀕臨衰退，都對石油需求不利；另外伊朗與「六強」已恢復核子談判；一旦達成協議，伊朗原油將大量回流市場，也令OPEC+擔憂油價可能大幅回跌。油市專家指出，雖然減產數量微不足道，但顯示OPEC+又再度進入「減產保價」模式。

OPEC+決定減產令石油消費國憂心忡忡，因為每桶95美元左右的油價，將無法使各國通膨壓力減輕，而且俄羅斯再度停止對歐洲供應天然氣；如果OPEC+持續減產，今年冬季又可能出現能源嚴重短缺。

油價 石油 伊朗

上一則

PMI探1年半低點

延伸閱讀

沙烏地稱減產後OPEC+保持主動管理 國際油價上漲

沙烏地稱減產後OPEC+保持主動管理 國際油價上漲
OPEC+決定減產 下月每日總產量少10萬桶

OPEC+決定減產 下月每日總產量少10萬桶
OPEC+集會將討論減產議題 國際油價回升

OPEC+集會將討論減產議題 國際油價回升
俄斷天然氣 德急發650億歐元補助 多個產業減產因應

俄斷天然氣 德急發650億歐元補助 多個產業減產因應

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水