需求緩 OPEC+喊減產 油價回升

石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）5日召開部長會議，決定10月每日總產量減少10萬桶，使產量回降到8月時的水準，以因應全球經濟疲軟可能導致用油需求趨緩。國際油價 5日盤中大幅回升逾3%。

布蘭特原油11月期貨盤中一度每桶上漲4.2%，報96.92美元；西德州10月期貨一度上漲3.9%，報90.27美元。

減產決議令市場相當意外，因為沙烏地阿拉伯之前才應美國總統拜登的要求，將9月產量提高10萬桶，10月又立即降回到原來的水準。由於國際油價8月大幅下跌12%，沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲日前已經警告，OPEC+可能必須再度減產。

觀察家指出，G7上周才通過對俄國出口石油設定價格上限，現在OPEC+便決定減產，顯然是俄羅斯發揮了影響力。

OPEC+花了兩年時間才將總產量恢復到疫情之前的水準，但現在卻面臨截然不同的市場環境。

之前美國還強力要求OPEC+增產，以抑制油價飆漲，但是現在卻必須擔心全球經濟走下坡而使需求趨緩。

目前中國已經出現經濟趨緩的警訊，美國也瀕臨衰退，都對石油需求不利；另外伊朗 與「六強」已恢復核子談判；一旦達成協議，伊朗原油將大量回流市場，也令OPEC+擔憂油價可能大幅回跌。油市專家指出，雖然減產數量微不足道，但顯示OPEC+又再度進入「減產保價」模式。

OPEC+決定減產令石油消費國憂心忡忡，因為每桶95美元左右的油價，將無法使各國通膨壓力減輕，而且俄羅斯再度停止對歐洲供應天然氣；如果OPEC+持續減產，今年冬季又可能出現能源嚴重短缺。