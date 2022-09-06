歐洲動員 抵擋能源大災難

歐洲天然氣價格因北溪1號並未如預期恢復供氣急升逾30%。歐洲能源危機不斷升級。（路透）

俄羅斯5日揚言，除非歐美全面解除對俄國的制裁，否則透過「北溪1號」輸送到歐洲的天然氣 供應量就不會完全回復到原先水準。當日稍早，歐洲天然氣價格已因上周末北溪1號並未如預期恢復供氣而急升逾30%。歐洲能源危機不斷升級，宛若已逼近能源業的「雷曼時刻」。

為避免可能引爆經濟、社會甚至金融危機的能源大災難，從德國到法國、瑞典 和芬蘭等歐洲各國，陸續於上周末端出因應能源價格飆升的措施。德國政府承諾提撥650億歐元紓緩民眾生活壓力，法國也展開自1970年代石油危機以來最大的能源保障行動，政府已支出超過260億歐元補助家戶能源帳單，總統馬克宏稱當前為「能源撙節紀元」。瑞典、芬蘭則宣布，為苦於滿足擔保品要求的電力公司提供232億美元和約100億美元金援。芬蘭經濟部長並形容，這場危機宛若「雷曼時刻」。

另據彭博資訊報導，荷蘭政府打算對能源業者課徵暴利稅，籌措160億美元資金，用以因應能源價格和通膨飆高帶來的衝擊。

根據彭博資訊見到的文件草稿，歐盟 能源部長9日開會，將討論限制能源成本飆高的特殊措施，歐盟輪值國主席捷克打算提出的選項，包括降低用電需求、對再生能源、核能與煤設價格上限。捷克準備提出的辦法如下：限制天然氣價格對電價的影響，包括暫時對用於發電的天然氣價格設上限、對從俄羅斯進口的天然氣設定價格上限、暫時將天然氣產製的電力，排除在電力市場的最佳調度次序和電價設定之外。另外，還要增加市場流動性，包括為面臨高額保證金追繳的市場參與者提供緊急歐洲信用額度支援、為自動價格上限調整設限，以及暫時讓歐洲電力衍生品市場暫停。

捷克還將建議，評估歐盟如何利用其碳市場來解決高電價問題，並確保快速就執委會今年稍早的建議達成協議，賣掉從市場撤回並保留在特別準備中的許可。