我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

歐洲動員 抵擋能源大災難

編譯葉亭均／綜合報導
歐洲天然氣價格因北溪1號並未如預期恢復供氣急升逾30%。歐洲能源危機不斷升級。（路透）
歐洲天然氣價格因北溪1號並未如預期恢復供氣急升逾30%。歐洲能源危機不斷升級。（路透）

俄羅斯5日揚言，除非歐美全面解除對俄國的制裁，否則透過「北溪1號」輸送到歐洲的天然氣供應量就不會完全回復到原先水準。當日稍早，歐洲天然氣價格已因上周末北溪1號並未如預期恢復供氣而急升逾30%。歐洲能源危機不斷升級，宛若已逼近能源業的「雷曼時刻」。

為避免可能引爆經濟、社會甚至金融危機的能源大災難，從德國到法國、瑞典和芬蘭等歐洲各國，陸續於上周末端出因應能源價格飆升的措施。德國政府承諾提撥650億歐元紓緩民眾生活壓力，法國也展開自1970年代石油危機以來最大的能源保障行動，政府已支出超過260億歐元補助家戶能源帳單，總統馬克宏稱當前為「能源撙節紀元」。瑞典、芬蘭則宣布，為苦於滿足擔保品要求的電力公司提供232億美元和約100億美元金援。芬蘭經濟部長並形容，這場危機宛若「雷曼時刻」。

另據彭博資訊報導，荷蘭政府打算對能源業者課徵暴利稅，籌措160億美元資金，用以因應能源價格和通膨飆高帶來的衝擊。

根據彭博資訊見到的文件草稿，歐盟能源部長9日開會，將討論限制能源成本飆高的特殊措施，歐盟輪值國主席捷克打算提出的選項，包括降低用電需求、對再生能源、核能與煤設價格上限。捷克準備提出的辦法如下：限制天然氣價格對電價的影響，包括暫時對用於發電的天然氣價格設上限、對從俄羅斯進口的天然氣設定價格上限、暫時將天然氣產製的電力，排除在電力市場的最佳調度次序和電價設定之外。另外，還要增加市場流動性，包括為面臨高額保證金追繳的市場參與者提供緊急歐洲信用額度支援、為自動價格上限調整設限，以及暫時讓歐洲電力衍生品市場暫停。

捷克還將建議，評估歐盟如何利用其碳市場來解決高電價問題，並確保快速就執委會今年稍早的建議達成協議，賣掉從市場撤回並保留在特別準備中的許可。

天然氣 歐盟 瑞典

上一則

20年新高 美元指數碰觸110

下一則

PMI探1年半低點

延伸閱讀

歐洲天然氣價格狂漲35% 俄停供主要管道輸氣

歐洲天然氣價格狂漲35% 俄停供主要管道輸氣
也怕斷氣 日擬修法限制大企業用天然氣

也怕斷氣 日擬修法限制大企業用天然氣
歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂

歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂
俄斷天然氣 德急發650億歐元補助 多個產業減產因應

俄斷天然氣 德急發650億歐元補助 多個產業減產因應

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水