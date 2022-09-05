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蘋果數位廣告擬大幅擴張

編譯林奇賢／綜合報導

蘋果公司計畫將數位廣告事業的員工人數提高近一倍，在推出隱私新規不到18個月後，尋求擴大該事業人手。

英國金融時報（FT）報導，領英（LinkedIn）資料顯示，蘋果的廣告平台團隊目前已有約250名員工，另據蘋果的職涯網站，該事業正招募人才，準備填補額外的216個職缺，職缺數是2020年底時的近四倍。

自蘋果去年推出隱私新規來，規模4000億美元的數位廣告市場大受衝擊，業者更難對逾10億名iPhone用戶投放定向廣告，整個數位廣告產業也對蘋果在廣告事業領域的企圖心感到不安。

蘋果的廣告事業正以「驚人速度成長」。根據Evercore ISI，該事業在2010年代末期營收僅幾億美元，今年已攀抵50億美元左右，預計蘋果的廣告事業營收在四年內將成長至300億美元。

Google和臉書去年的廣告營收分別為2,090億美元和1150億美元，蘋果廣告事業規模相對較小。但業界擔憂蘋果快速擴張，部分原因是該公司有能力制定規則。

此外，蘋果在徵才廣告宣稱，該公司的目標是在「以隱私為中心」的世界「重新定義廣告」。蘋果欲招聘的216個職缺，包含產品設計師、產品經理、資料工程師、業務專員等，而在8月24日刊登的工程主管徵才廣告則提到「蘋果最機密、戰略性的計畫」，並描述蘋果想打造最注重隱私、技術最先進的廣告供需媒合平台。

報導指出，蘋果從未反對廣告。蘋果創辦人賈伯斯甚至試圖在2010年推出App內的廣告業務，而現任執行長庫克反對的是，不透明的第三方在未獲iPhone用戶同意的情況下買賣個資。

蘋果 隱私 營收

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