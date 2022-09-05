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沙烏地稱減產後OPEC+保持主動管理 國際油價上漲

編譯劉忠勇／綜合外電
OPEC+意外同意在10月每日減產10萬桶。（路透）
OPEC+意外同意在10月每日減產10萬桶。（路透）

沙烏地阿拉伯表示，石油輸出國組織（OPEC）及其夥伴國一年多來首度減產，表明OPEC+管理全球石油市場的態度是認真的，且願意先發制人採取行動。

在OPEC+出人意料決定10月減產後，原油期貨走高。歐洲能源危機加劇對大宗商品市場產生了廣泛影響，歐洲大陸基準煤炭價格上漲至歷史新高，基準天然氣期貨盤中一度飆升35%。銅價維持六周低點附近，因能源危機加劇全球經濟成長疑慮。金價走勢平穩，美元走高推動現貨金小幅下跌。

國際油價上漲

OPEC+同意在10月每日減產10萬桶。沙烏地能源大臣阿布都阿濟茲周一受訪時表示，「這一決定表達了我們將使用政策選項中所有辦法的意願，這一簡單的調整，顯示我們在支持市場穩定高效運作方面會保持警覺、先發制人且積極主動。」

此次減產令許多交易員感到意外，他們先前預計，在油價位於每桶90美元上方擠壓消費者之際，OPEC+會保持產量穩定。隨著歐盟對俄羅斯出口實施制裁，預計未來幾個月，市場供應將變得更加吃緊。

減產消息推動油價走高，布蘭特原油盤中一度上漲4.3%至96.99美元，結算價報95.74美元。科威特和伊拉克也對這次減產決定表達支持。紐約時間下午1:35，10月交割的WTI期貨上漲2.3％，至每桶88.83美元。

Enverus宏觀油氣研究部門負責人Bill Farren-Price表示，「減產旨在讓市場明白OPEC+回到了關注價格的模式。OPEC+可能認為此舉足以擊退任何放空者」。

渣打銀行分析師Emily Ashford表示，「上個月的增產決定是對消費者需求的回應，這個月的減產決定反映的是對生產商的疑慮，」 「每月開產量會議使OPEC+得以對市場狀況進行小幅調整」。

銅價維持在六周低位

銅價在倫敦市場變動不大，維持在6周低點附近，歐洲能源危機加劇市場對全球經濟衰退的疑慮，進而令大宗商品需求承壓。歐洲能源價格上漲遏制了鋁、鋅等金屬的供應。

另一方面，中國大陸延長對成都的防疫封鎖也對銅市場產生一定影響。廣州期貨在周一研報中表示，銅價偏向下行風險，因為隨著多國升息，經濟可能進一步走軟。

LME銅價一度下跌1.5%，倫敦當地時間下午4:24，銅期貨收窄跌幅，報每噸7,648美元。 鎳和鋅走高，追隨鐵礦砂漲勢。

金價持穩

黃金價格持穩，因歐洲能源危機促使投資人買入美元，拋售歐元。伴隨北溪管線無限期關閉後歐洲能源價格飆升，歐元兌美元跌至20年谷底。

倫敦市場下午4:30，現貨金小幅下跌至1,710.60美元。白金上漲，銀和鈀金持平。

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