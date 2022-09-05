歐洲陷能源危機 電費為何飆成這樣？5 QA一次看懂

全球電力和天然氣的躉購價格飆升，迫使能源業者將成本轉嫁給消費者，意味著歐洲各國家庭將面臨更貴的能源帳單。（美聯社）

路透報導，消費者團體指出，全球電力和天然氣 的躉購價格飆升，意味著歐洲各國的家庭將面臨更貴的能源帳單，該地區最脆弱的族群首當其衝。

為何價格如此之高？

能源業者以躉購價格購買天然氣和電力，再賣給消費者。有如其他市場，供需帶動價格漲跌。一般來說，冬季的取暖和照明需求較高，能源價格隨之上漲。

去年9月，能源價格開始高於過去的正常水準。在俄烏戰爭爆發後，供給受擾，引發能源價格進一步飆漲。俄國 2日以維修期間發現問題為由，取消北溪1號輸氣管線恢復供氣的計畫，讓歐洲取得過冬燃料，變得更困難。法國核電機組暫停運作，加上今年夏季歐洲各地遭熱浪侵襲，也引發天然氣需求大增。

作為歐洲天然氣價格基準的荷蘭TTF天然氣期貨，較去年同期大漲近350%；德國 和法國一年期電價合約，分別飆漲540%和790%。

這種情況會持續多久？

許多天然氣市場分析師預計，能源價格將在未來兩年居高不下，甚至更久。

在各國今冬競相爭奪天然氣和煤炭的情況下，價格料將維持高檔。若俄國進一步中斷供氣，都會使價格有撐。歐洲各國正重新補充天然氣儲槽，盼在10月1日前儲滿八成的最低水準，但若冬季特別寒冷，就可能迅速用罄。

為何零售能源價格上漲？

供應商會預測何時能源價格會下跌，要買多少來滿足客戶需求，因此可能在交貨當天、或提前在躉售市場購買能源。

在躉購成本飆漲之際，許多能源供應商會透過零售價格，把成本轉嫁給消費者。以英國為例，在雙燃料帳單（電力和天然氣）中，躉購成本在總額的占比可能達到40%。

政府採取了哪些行動？

歐盟7月要求成員國自願把今年冬季天然氣需求降低15%，一些國家先前就已採取降低用量的措施，例如立法規定公共空間和商務大樓的冷暖氣設定溫度。

德國已進入天然氣緊急計畫的第二階段。德國也從10月開始徵收天然氣稅，讓所有終端消費者分攤替代俄國天然氣的高昂成本，可能使德國家庭的能源帳單每年額外增加480歐元（489.46美元）。

各國政府還宣布了提供補貼、取消環境稅收或帳單中的增值稅（VAT）、價格上限等措施。高度依賴天然氣取暖的英國，在2019年對天然氣實施價格上限，規定了每單位的最高收費，將供應商的利潤率限制在1.9%。然而，這個上限如今卻被迫調高，以反映供應商的真實成本。

一般民眾能做什麼？

占歐洲用氣需求的30%~40%的家庭天然氣需求，其中約80%是用於取暖，其餘則來自燒熱水和烹飪。通常在10月至3月的冬季用氣高峰，需求較大。

Bernstein分析師表示，家庭採取某些措施，可以將天然氣需求減少三分之一。例如，冬季取暖時，將溫控器從攝氏20度調低1度，有助減少家庭天然氣需求約7%，再調低1度，有助再減少7%需求，在家穿上厚衣服，可以再減少4%需求。

將開暖氣時間從10月延後至11月，或在2月就停止開暖氣（而不是3月），可以減少3%-6%的需求。在沒人使用房間，關閉暖器，使用省水的蓮蓬頭，每天只使用兩次鍋爐，可以進一步減少7%的需求。