20年來首見 歐元貶破0.99美元 能源危機恐加劇歐洲通膨

歐元貶破0.99美元，是20年來首見谷底。（路透）

歐元今天（周一）在亞洲午後一度貶值0.7%至0.9880，創下2002年來谷底，歐股期指也一度大跌3.3%，俄羅斯切斷主要天然氣 供應後，歐洲能源短缺情勢更形迫切。

英鎊兌美元也因能源危機引發經濟衰退之虞，跌到1985年來谷底。英鎊兌美元一度貶值0.6%至1.1444美元兌1美元，創下1985年來最低價位。

同時，美元對歐元和英鎊在內六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）最高上漲0.7%至110.271，再創20年新高。

俄羅斯上周五宣布無限期關閉通往德國 的主要天然氣管道「北溪1號」後，德國為主幾個歐洲國家周末宣布因應生活成本上揚的緊急措施。

澳洲國民銀行外匯策略師 Rodrigo Catril 說：「從俄羅斯無限期斷供歐洲天然氣所引發的衝擊尚未全面發酵來看，歐元可能還有得跌。」「沒有天然氣，就沒有經濟成長，歐洲央行（ECB）也甭當鷹派。」

眾所預料ECB最快於周四宣布升息3碼（0.75個百分點），既要壓抑高通膨，又要對付經濟衰退，歐洲央行（ECB）主席拉加德在內官員如何拿捏，相當不易。

至於英鎊走弱，除反映美元普遍走強外，也因能源短缺導致家庭無力支付帳單。 英國 下任首相人選未決和英格蘭銀行壓抑通膨力有未逮的不確定因素，也加劇英鎊疲弱之勢。

BlueBay 資產管理公司投資總監 Mark Dowding 說：「英國經濟所面臨的挑戰，其規模可能是 有生以來首見。」

高盛警告，因能源成本盤旋上升，英國明年通膨可能高達22%，這是目前所見最驚悚的預測。高盛並預估英國經濟在此情況下將萎縮3.4%。

歐洲同樣面臨能源成本上揚和高通膨的窘境。德國周日公布約650億歐元（650億美元）的紓困計畫，芬蘭表示將實施一項100億美元的計畫穩定電力市場。瑞典周六宣布為電力企業提供230億美元的緊急後備資金，以避免出現更廣泛的金融危機。