20年來首見 歐元貶破0.99美元 能源危機恐加劇歐洲通膨
歐元今天（周一）在亞洲午後一度貶值0.7%至0.9880，創下2002年來谷底，歐股期指也一度大跌3.3%，俄羅斯切斷主要天然氣供應後，歐洲能源短缺情勢更形迫切。
英鎊兌美元也因能源危機引發經濟衰退之虞，跌到1985年來谷底。英鎊兌美元一度貶值0.6%至1.1444美元兌1美元，創下1985年來最低價位。
同時，美元對歐元和英鎊在內六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）最高上漲0.7%至110.271，再創20年新高。
俄羅斯上周五宣布無限期關閉通往德國的主要天然氣管道「北溪1號」後，德國為主幾個歐洲國家周末宣布因應生活成本上揚的緊急措施。
澳洲國民銀行外匯策略師 Rodrigo Catril 說：「從俄羅斯無限期斷供歐洲天然氣所引發的衝擊尚未全面發酵來看，歐元可能還有得跌。」「沒有天然氣，就沒有經濟成長，歐洲央行（ECB）也甭當鷹派。」
眾所預料ECB最快於周四宣布升息3碼（0.75個百分點），既要壓抑高通膨，又要對付經濟衰退，歐洲央行（ECB）主席拉加德在內官員如何拿捏，相當不易。
至於英鎊走弱，除反映美元普遍走強外，也因能源短缺導致家庭無力支付帳單。 英國下任首相人選未決和英格蘭銀行壓抑通膨力有未逮的不確定因素，也加劇英鎊疲弱之勢。
BlueBay 資產管理公司投資總監 Mark Dowding 說：「英國經濟所面臨的挑戰，其規模可能是 有生以來首見。」
高盛警告，因能源成本盤旋上升，英國明年通膨可能高達22%，這是目前所見最驚悚的預測。高盛並預估英國經濟在此情況下將萎縮3.4%。
歐洲同樣面臨能源成本上揚和高通膨的窘境。德國周日公布約650億歐元（650億美元）的紓困計畫，芬蘭表示將實施一項100億美元的計畫穩定電力市場。瑞典周六宣布為電力企業提供230億美元的緊急後備資金，以避免出現更廣泛的金融危機。
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