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美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

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網球名將小威退休 品牌價值不褪色

編譯林奇賢／綜合報導
美國女網名將小威廉絲在美國公開賽輸給澳洲女將托米揚諾維奇後，向觀眾手比愛心致意。 （路透）
美國女網名將小威廉絲在美國公開賽輸給澳洲女將托米揚諾維奇後，向觀眾手比愛心致意。 （路透）

網球名將小威廉絲（Serena Williams）在美網敗陣後退休，業界專家認為，即便小威結束輝煌的網球生涯，她的品牌價值幾乎不會受到衝擊，且代言費用甚至可能在退休後更高。

9月將滿41歲的小威廉絲主宰職業女子網壇逾20年，今年8月時她表示將以美國網球公開賽作為職業生涯的句點。

運動用品大廠Nike已表示，小威廉絲退休後，將繼續與這位網球天后合作。其他大型贊助商可能跟進。Pinnacle Advertising運動行銷分析師多夫曼說：「小威在球場上的能見度將消退，但我認為她的品牌價值不會下降。她不僅是位網球巨星，還是指標人物。即便是放下球拍，這位史上收入最高的女子運動員絕對還是個強大的品牌。」小威今年已賺進3510萬美元，高於前球王納達爾（3140萬）和喬科維奇（2710萬）。

絕大多數女子運動員退役後難以維持對贊助商的吸引力，但小威廉絲或許會是例外。她職業生涯成就輝煌，共奪得23座大滿貫女單冠軍，相較於其他女子運動員，小威對大型贊助商的吸引力更強。

喬治華盛頓大學運動管理學研究所所長奈洛蒂指出，除非小威決定淡出鎂光燈焦點，否則她的品牌價值將維持不墜。奈洛蒂還說：「若小威為某些議題發聲，與網壇保持連結，繼續在粉絲面前現身，她的品牌價值會升高。」

威廉 退休 運動員

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