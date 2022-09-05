歐洲央行估升息3碼 仍有變數

歐洲央行 （ECB）本周將舉行政策會議，ECB內部愈來愈多官員表達要升息 3碼的聲音，但路透調查顯示，目前認為升息幅度不到3碼的經濟學家，與預估升息3碼的人數幾乎勢均力敵，顯然ECB是否會史無前例地大幅升息3碼（75個基點），仍有變數。

根據路透8月29日~9月2日進行的調查，受訪的61位經濟學家，有30位預期ECB將在8日的決策會上決議升息3碼，31位認為升息幅度在2碼（含）以下，其中27人預估升2碼，僅四人估升1碼。

另外，在26名受訪的歐元區造市者中，18人預估ECB升3碼。彭博資訊報導，貨幣市場目前押注ECB一口氣升息3碼的機率，達到70%。

ECB 7月升息2碼，幅度超越市場預期，為十多年來首度升息，以遏止通膨飆升，然而ECB的緊縮腳步落後其他央行，加重歐元下跌的壓力，目前歐元的匯價水準已跌至與美元平價以下。

美國聯準會 （Fed）已二度升息3碼，本周也將開會的加拿大央行，7月則一口氣升息4碼，本周則可望再升3碼。

歐元區上月通膨率高達9.1%，不但再創新高，也遠遠超過ECB所設定的2%目標。在ECB考慮積極升息之際，卻也面臨經濟衰退的陰影，目前衰退的機率已經提高至60%，高於7月調查的45%。

歐元區第3季國內生產毛額（GDP）可能零成長，第4季預估萎縮0.3%、明年第1季將萎縮0.2%，符合技術上的衰退定義。

美國銀行歐洲經濟學家瑟古拉-凱育拉說，ECB升息3碼或2碼的機率相去不遠，相關辯論非常複雜，但從近期官員的發言和8月通膨率意外上修來看，升息幅度超越7月的可能性已些微提高。

花旗集團甚至認為，ECB可能在9月和10月這兩次政策會議上，都升息3碼。