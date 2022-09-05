我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

歐洲能源危機 急速升級

編譯劉忠勇／綜合報導
俄羅斯與歐美之間的能源戰愈打愈凶。（美聯社）
俄羅斯與歐美之間的能源戰愈打愈凶。（美聯社）

G7財長2日同意限制俄羅斯石油的全球價格後，俄羅斯緊接著宣布無限期關閉其通往德國的主要天然氣管道「北溪1號」。俄羅斯與歐美之間因烏克蘭戰爭而引發的能源戰顯然愈打愈凶，歐洲能源危機也隨之急速升級。

俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）2日宣布，輸送天然氣往德國的北溪1號不會依計畫重啟，因為北溪1號保養過程中發現設備漏油，所以不會恢復供氣。Gazprom並未說明修復的日程。但北溪1號渦輪機供應商西門子能源（Siemens Energy）表示 ，這種漏油的情況應不至於影響管線運作，而且發現漏油的Portovaya加壓站還有別的渦輪機，可以讓北溪1號保持運作。

北溪1號經過波羅的海海底，向德國和其他歐洲國家供應天然氣，上周暫停三天以進行維修，原定3日恢復供氣。

不過Gazprom 3日又表示，將經由烏克蘭的管線繼續供應天然氣給歐洲。這條由俄羅斯蘇賈（Sudzha）經由烏克蘭的氣管，周六供應42.7百萬立方米（mcm）的天然氣給歐洲，略高於周五的41.3mcm，但遠不足以填補北溪1號停供的缺口。

G7 2日稍早已同意，將對俄羅斯石油制定價格上限，企圖切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源。G7財長表示正致力合組一個「大聯盟」以支持這項措施，如果俄羅斯未按設定的價格上限銷售石油，他們將採取行動，禁止為俄羅斯石油和石油產品的海上運輸提供保險和融資，但價格上限等細節並未說明，且此案需歐盟27個成員國全數同意才能做出最後決定。

德國財長林德納繼G7宣布後在記者會指出：「俄羅斯在經濟上受益於俄烏戰爭導致的市場不確定性，從石油出口獲取龐大利潤，我們想要堅決對抗。」林德納還說，對石油進口制定價格上限的目的，是為了「遏止侵略戰爭的重要資金來源，並抑制全球能源價格上漲」。

俄羅斯副總理諾瓦克則警告，表示莫斯科將「不對施加限制的公司或國家供應石油和石油產品」。

克里姆林宮發言人培斯科夫曾警告，採取價格上限措施「將導致石油市場嚴重不穩定」，迫使歐美消費者付出代價。

石油 俄羅斯 天然氣

上一則

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

下一則

理財Q&A／玩約會網站 選適合自己的

延伸閱讀

歐元、英鎊繼續探底 經濟因生活成本直飆而更加惡化

歐元、英鎊繼續探底 經濟因生活成本直飆而更加惡化
歐洲電力危機惡化 歐盟將考慮緊急干預選項

歐洲電力危機惡化 歐盟將考慮緊急干預選項
栗戰書將訪俄羅斯 俄烏戰以來中共訪俄最高層

栗戰書將訪俄羅斯 俄烏戰以來中共訪俄最高層
俄副總理：歐洲能源市場崩潰恐持續至冬季

俄副總理：歐洲能源市場崩潰恐持續至冬季

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱
深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒