歐洲能源危機 急速升級

俄羅斯與歐美之間的能源戰愈打愈凶。（美聯社）

G7財長2日同意限制俄羅斯石油 的全球價格後，俄羅斯緊接著宣布無限期關閉其通往德國的主要天然氣 管道「北溪1號」。俄羅斯與歐美之間因烏克蘭戰爭而引發的能源戰顯然愈打愈凶，歐洲能源危機也隨之急速升級。

俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）2日宣布，輸送天然氣往德國的北溪1號不會依計畫重啟，因為北溪1號保養過程中發現設備漏油，所以不會恢復供氣。Gazprom並未說明修復的日程。但北溪1號渦輪機供應商西門子能源（Siemens Energy）表示 ，這種漏油的情況應不至於影響管線運作，而且發現漏油的Portovaya加壓站還有別的渦輪機，可以讓北溪1號保持運作。

北溪1號經過波羅的海海底，向德國和其他歐洲國家供應天然氣，上周暫停三天以進行維修，原定3日恢復供氣。

不過Gazprom 3日又表示，將經由烏克蘭的管線繼續供應天然氣給歐洲。這條由俄羅斯蘇賈（Sudzha）經由烏克蘭的氣管，周六供應42.7百萬立方米（mcm）的天然氣給歐洲，略高於周五的41.3mcm，但遠不足以填補北溪1號停供的缺口。

G7 2日稍早已同意，將對俄羅斯石油制定價格上限，企圖切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源。G7財長表示正致力合組一個「大聯盟」以支持這項措施，如果俄羅斯未按設定的價格上限銷售石油，他們將採取行動，禁止為俄羅斯石油和石油產品的海上運輸提供保險和融資，但價格上限等細節並未說明，且此案需歐盟27個成員國全數同意才能做出最後決定。

德國財長林德納繼G7宣布後在記者會指出：「俄羅斯在經濟上受益於俄烏戰爭導致的市場不確定性，從石油出口獲取龐大利潤，我們想要堅決對抗。」林德納還說，對石油進口制定價格上限的目的，是為了「遏止侵略戰爭的重要資金來源，並抑制全球能源價格上漲」。

俄羅斯副總理諾瓦克則警告，表示莫斯科將「不對施加限制的公司或國家供應石油和石油產品」。

克里姆林宮發言人培斯科夫曾警告，採取價格上限措施「將導致石油市場嚴重不穩定」，迫使歐美消費者付出代價。