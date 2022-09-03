美西線運價 8月崩跌40%

全球經濟放緩、消費者需求急凍，反應在貨櫃輪運價8月出現雪崩走勢，跌幅逐周擴大，上海航交所昨（2）日公布最新SCFI上海出口集裝箱運價指數 ，根據統計，8月單月跌幅達26%，美西線跌幅達四成最慘，歐洲、地中海跌幅都逾二成，僅美東線月跌幅11.02%。

通膨情勢嚴峻，改變消費者採購策略，各大通路商雖促銷加碼但都在賣庫存，進貨速度放緩，導致全球貨櫃輪運價指數已經出現連12跌，8月以來更是跌跌不休、幅度擴大。

本周SCFI指數較上周跌點擴大到306.64點，指數跌破3千點關卡，來到2,847.62點，跌幅9.7%，近一個月來跌幅達26%。

過去兩年，全球貨櫃航商一度因疫情造成塞港、缺船、缺工，運價一路狂飆，貨櫃航商賺出驚世獲利。但今年以來歐美積極打擊通膨影響市場資金，也壓抑消費，7月以來貨運需求疲弱。

這波上漲的領頭指標美國線，面對通路商清庫存，貨櫃需求旺季不旺衝擊，全面重挫，成為運價跌幅最大的重災區，美西線已連四周重挫。

遠東-美西線近一周跌掉1,175美元，每40呎櫃來到3,959美元，跌幅為22%，近一個月跌幅高達40.86%；亞洲到美東每40呎櫃8,318美元，周跌483美元，下跌5.49%，月跌幅為11.02%，為四大主要航線 中跌幅相對較小。

遠東-歐洲線續跌，每TEU（20呎櫃）來到4,252美元，續跌189美元，跌幅擴大為4.26%、月跌幅為21.49%；地中海航線每TEU運價來到4,774美元，周跌幅為5.8%、月跌幅20.05%。

近洋線方面，遠東到日本 關西持平、日本關東每TEU（20呎櫃）較前一周下跌12美元；遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）則較前一周下跌29美元，跌幅4.9%；遠東到韓國下跌6美元，跌幅2.29%。

亞系外資認為，全球受到通膨、升息等影響，大幅削減歐美消費力道，北美線的需求趨於正常化，歐洲需求積弱不振，全球貨櫃貿易量在2022、2023年將連續年減2%與3%；貨櫃輪在供需變化上，明年供、需的需求將正常化，塞港緩解，船隊供應明、後年將顯著提升。