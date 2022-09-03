晶片大廠博通報喜 財測優預期

網通晶片 大廠博通（Broadcom）上季業績和本季展望，均優於華爾街預期，減輕外界對網路基礎設施的支出可能放緩的憂慮，也為近來愁雲慘霧的半導體業捎來難得的好消息。

博通在美股1日盤後發表聲明說，預測年度第4季（截至10月31日）營收 約為89億美元，高於分析師平均預估的87.2億美元。博通股價2日早盤漲逾3%。

在止於7月31日的第3季，博通剔除部分項目的每股盈餘增加至9.73美元，優於去年同期的6.96美元，也高於分析師預期的9.56美元；營收則增至84.6億美元，優於一年前的67.8億美元和市場預期的84億美元。晶片銷售年增32%至66.2億美元，基建軟體銷售年增5%到18.4億美元。

不同於輝達、英特爾和美光等半導體商都預測銷售將急劇放緩，博通的看法顯示出，該公司避開了晶片需求的廣泛下滑，至少到目前為止如此。由於其他同業都籠罩著一片愁雲慘霧，博通執行長陳福陽也承認，自家公司的報告「有些超現實」。

博通販售的晶片種類眾多，使該公司成為科技業的領頭羊。由於企業正增加投資 在支撐轉型為混合工作模式所需的基礎建設，這讓博通比起其他更專注在智慧手機和個人電腦（PC）晶片的競爭對手更具優勢；消費者正因為通膨高漲而減少在PC、遊戲裝置和智慧手機上的消費。

陳福陽1日在法說會上表示，預期所有終端市場需求將在第4季持續穩健，以反映客戶在資料中心、寬頻和無線通訊的新世代技術上的投資。他說：「從我們的角度來看，基礎設施支出仍大多維持在那裡。」

陳福陽說，博通積壓的訂單還在持續增加，目前已達310億美元；公司正嚴格確保這些訂單會反映真實產品的需求，而不會只是堆在倉儲裡，平均交貨期仍維持在50周。陳福陽也提到，目前尚未收到美國政府限制出貨的通知，也不預期會收到。博通的晶片營收大約有30%來自中國。