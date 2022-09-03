量化基金加碼波克夏 逾9億美元

「股神」巴菲特的投資 標的向來備受市場關注，他自己執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）近來也成知名量化基金買進的標的。英國金融時報（FT）報導，德劭基金（DE Shaw）、文藝復興科技公司、橋水聯合基金等量化基金，在第2季合計加碼數百萬股波克夏公司的股票 ，價值逾9億美元。

依據電腦模型制定投資決策的量化基金業者，通常依據幾項特定的因素或趨勢來操作，例如選擇動能股，或波動性低於大盤的個股。股神「巴菲特」執掌的波克夏公司今年之所以備受量化基金青睞，正是因為符合業者設定的投資條件，其中一項是波克夏股票的本益比相對較低。

Fundstrat環球顧問公司的量化研究主管高德說，量化基金看重的是價值和動能，也就是買進贏家、賣掉輸家；波克夏符合這些條件已有一段時間。

根據高盛的研究，第1季尚未持有波克夏的Twenty避險基金，已在第2季買進波克夏的股票，而在羅素1000指數中，只有資料中心業者Switch在第2季吸引的資金高於波克夏。高盛的數據顯示，波克夏名列22家避險基金的前十大持股，也是除了亞馬遜、微軟、蘋果、臉書母公司Meta等科技股之外，最熱門的長期投資標的。

這些量化基金主要投資波克夏B股，B股的價位遠比A股低廉，所取得的投票權則不如A股。波克夏B股今年來跌逾5%，但同期美股大盤指數標普500跌逾16%。

Chilton投資公司創辦人和投資長契爾頓說，自從巴菲特今年來開始加碼西方石油的股票後，便決定增持波克夏。他認為波克夏最終會取得西方石油的控制權，「這是一筆低風險高報酬的投資」。

然而避險基金對波克夏濃厚的投資興趣，看來有些諷刺，畢竟巴菲特常抨擊避險基金的投資報酬，不如低成本的指數股票型基金。巴菲特在2016年的波克夏股東會上說，華爾街人士所賺取的金錢，多半源自很會行銷而非具強大的投資能力。