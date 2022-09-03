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英國通膨飆高 引爆罷工潮

編譯王巧文／綜合報導
CNN報導，包括郵政職員、英國電信的工程師及客服人員在內，英國目前至少有15.5萬名勞工正進行罷工。（美聯社）
CNN報導，包括郵政職員、英國電信的工程師及客服人員在內，英國目前至少有15.5萬名勞工正進行罷工。（美聯社）

在通膨飆升至數十年來新高之際，英國已掀起一波波罷工浪潮，從鐵路工人、郵政員工、甚至到記者和律師等，各行各業勞工近幾周來聯袂罷工，以爭取加薪。這股趨勢也在世界各地興起，最新數據顯示，通膨飆升正推升各國社會動盪的風險。

CNN報導，包括郵政職員、英國電信（BT）的工程師及客服人員在內，英國目前至少有15.5萬名勞工正進行罷工。兩家鐵路工會本周宣布，1.4萬名工會成員將在本月稍後發動罷工。

今年秋季料將出現更多罷工行動，恐對英國許多行業造成空前破壞。教師、醫生和護理師未來幾周內將投票表決是否罷工，而英國最大工會Unite and Union擁有270萬名成員，正在呼籲其他工會保持同步。

與此同時，根據風險顧問公司Verisk Maplecroft於2日發布的報告，追蹤全球198個國家／地區的內亂指數（Civil Unrest Index）顯示，第3季超過50%地區的騷亂風險增加，為2016年有該數據以來最大增加比重。

這反映出隨著已開發國家和新興市場疲於應對竄升的通膨，加上俄軍入侵烏克蘭加劇全球局勢動盪，各國爆發騷亂的風險激增。Verisk指出，因能源價格高漲和生活成本上揚，歐洲最富有國家今年整個冬季都有面臨騷亂的風險，包括街頭抗議和示威遊行。

Verisk分析師索爾特韋特說，英國已看到這股趨勢，勞工發起的行動也正衝擊德國、挪威等已開發經濟體的日常運作。根據報告，騷亂風險增幅最大的國家，包括波士尼亞與赫塞哥維納、瑞士和荷蘭。

另位分析師布蘭科指出，這是破壞日常生活的大事，在新興市場，最糟糕的情況可能涉及「暴動、搶劫，甚至試圖推翻政府」。

英國 罷工 勞工

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