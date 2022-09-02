我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告難解Fed升息之憂 股指連跌3周

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些補償

全球糧價連跌五月 但玉米、麥片產量估將下滑

編譯林奇賢／綜合外電
全球糧價連續第五個月下滑，但受到歐洲鬧乾旱的影響，今年玉米、麥片產量料將下滑。（路透）
全球糧價連續第五個月下滑，但受到歐洲鬧乾旱的影響，今年玉米、麥片產量料將下滑。（路透）

在供給增加、部分糧食的需求減弱帶動下，全球糧價連續第五個月下滑。但受到歐洲鬧乾旱的影響，今年玉米、麥片產量料將下滑，顯示糧食供給的疑慮猶在。

聯合國糧農組織（FAO）2日發布的數據顯示，8月食品價格指數較7月下降1.9%至138.0點，因北半球的收成有助減輕供給受限的情況，而烏克蘭的港口也出口愈來愈多穀物。如今全球糧價仍處於1月以來的最低水準。

在消費者苦於因應生活成本上升的危機之際，糧價下跌可能會讓大家鬆口氣。不過，8月的跌幅沒有7月那麼大，7月食品價格指數跌幅為2008年以來最大，而且8月糧價仍比去年同期高7.9%。另外，上月玉米價格指數上升1.5%。

乾旱對玉米收成造成衝擊的疑慮，部分抵銷了穀物價格的跌幅。儘管愈來愈多穀物從烏克蘭出口，但出口量仍遠低於俄烏戰爭爆發前，而且耕地的流失和烏克蘭國內低迷的價格，正威脅下次小麥的收成量。彭博另指出，隨著農民減少使用肥料，長期來看收成將縮減。

FAO預測，今年穀物產量將比去年減少3,890萬公噸，相當於1.4%減幅。這很大程度上是受玉米預估產量下滑的影響，歐洲近期遭遇乾旱，使當地的玉米產量受限。FAO預估，歐盟境內的玉米產量，將比過去五年的平均值低16%。

FAO在另一份麥片供需預估報告上說，將今年全球的麥片產量預測，從7月初的27.92億噸，下修至27.74億噸。

烏克蘭 指數 歐盟

上一則

就業報告難解Fed升息之憂 股指連跌3周

下一則

擠下台股 印度股市本季在MSCI新興指數權重超台追中

延伸閱讀

乾旱導致加州稻米產業受重創 近半稻田荒廢

乾旱導致加州稻米產業受重創 近半稻田荒廢
乾旱惡化 7月降雨量不到0.5吋 羅德島宣布成災區

乾旱惡化 7月降雨量不到0.5吋 羅德島宣布成災區
新澤西州乾旱 玉米、大豆歉收 價格上揚

新澤西州乾旱 玉米、大豆歉收 價格上揚
料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵
4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回