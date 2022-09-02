全球糧價連跌五月 但玉米、麥片產量估將下滑

全球糧價連續第五個月下滑，但受到歐洲鬧乾旱的影響，今年玉米、麥片產量料將下滑。（路透）

在供給增加、部分糧食的需求減弱帶動下，全球糧價連續第五個月下滑。但受到歐洲鬧乾旱的影響，今年玉米、麥片產量料將下滑，顯示糧食供給的疑慮猶在。

聯合國糧農組織（FAO）2日發布的數據顯示，8月食品價格指數 較7月下降1.9%至138.0點，因北半球的收成有助減輕供給受限的情況，而烏克蘭 的港口也出口愈來愈多穀物。如今全球糧價仍處於1月以來的最低水準。

在消費者苦於因應生活成本上升的危機之際，糧價下跌可能會讓大家鬆口氣。不過，8月的跌幅沒有7月那麼大，7月食品價格指數跌幅為2008年以來最大，而且8月糧價仍比去年同期高7.9%。另外，上月玉米價格指數上升1.5%。

乾旱對玉米收成造成衝擊的疑慮，部分抵銷了穀物價格的跌幅。儘管愈來愈多穀物從烏克蘭出口，但出口量仍遠低於俄烏戰爭爆發前，而且耕地的流失和烏克蘭國內低迷的價格，正威脅下次小麥的收成量。彭博另指出，隨著農民減少使用肥料，長期來看收成將縮減。

FAO預測，今年穀物產量將比去年減少3,890萬公噸，相當於1.4%減幅。這很大程度上是受玉米預估產量下滑的影響，歐洲近期遭遇乾旱，使當地的玉米產量受限。FAO預估，歐盟 境內的玉米產量，將比過去五年的平均值低16%。

FAO在另一份麥片供需預估報告上說，將今年全球的麥片產量預測，從7月初的27.92億噸，下修至27.74億噸。