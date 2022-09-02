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歐亞製造業PMI 全面下降

財經新聞組／綜合報導
歐元區以及南韓、日本、中國等，8月製造業PMI全面下降。(新華社)
歐元區以及南韓、日本、中國等，8月製造業PMI全面下降。(新華社)

歐元區以及南韓、日本、中國等亞洲製造業重鎮的8月製造業採購經理人指數（PMI）全面下降，且新訂單都下滑，反映高通膨持續衝擊需求，預示全球貿易前景風險日增。但也由於需求下滑，多國製造業的成本壓力都開始出現減輕跡象。

根據史坦普全球（S&P Global）1日公布的資料，歐元區8月製造業PMI終值略微下修到49.6，低於初估的49.7，為26個月最低，新訂單再度銳減。史坦普全球首席商業經濟學家威廉森指出，前瞻指標顯示歐元區不景氣可能在未來幾個月加劇。

不過，美國的數據表現卻優於預期，美國上月製造業景氣仍維持在50以上的擴張階段，PMI終值維持在51.5，優於預期；ISM製造業指數52.8，與7月的52.8持平。

在亞洲，南韓8月製造業PMI滑落至47.6，為2020年7月以來最低，景氣連續第二個月陷入萎縮，新出口訂單次指標降幅為2020年7月來最大。日本PMI降至51.5，擴張步調為2021年9月來最慢，業者也提到新訂單減少。

中國8月財新製造業PMI降至49.5，為三個月最低，再度陷入萎縮，上月新訂單、新出口訂單等次指標均降至收縮區間。高溫天氣、供電緊張、疫情反覆、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱。

印度8月製造業PMI雖略降至56.2，但為去年11月來次佳、也優於預期，景氣蓬勃擴張，因需求好轉，且成本壓力減輕，提振企業產出和信心。東南亞也展現韌性，菲律賓8月製造業PMI升至51.2，泰國攀高到53.7，印尼也提高到51.7，馬來西亞小幅下滑至50.3，景氣都維持擴張。

中國防疫封控、美國聯準會（Fed）展現堅決升息決心、及歐洲能源危機未解的三重風險，已提高全球經濟環境的不確定性，第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹指出，中國防疫封控、與美國之間的地緣政治緊張，持續擾亂供應鏈，通膨升高也衝擊全亞洲的內需。

各國製造業PMI走勢。(資料來源：彭博資訊)
各國製造業PMI走勢。(資料來源：彭博資訊)

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