日產國民小車 March走入歷史

日產經典國民小車March曾經風靡一時，如今在日本 國內市場畫下休止符。讀賣新聞報導，日產汽車 8月底已停止為日本國內市場製造March車款，並將販售至庫存售罄為止，March長達40年的風華也將就此走入歷史。

目前在日本市場販售的March是在泰國生產，今後日產將聚焦於投資油電混合車和電動車 。

根據日本汽車經銷商協會（JADA）的數據，March去年全年在日本僅售出8,819輛，只有日產旗下另一款小型車Note的十分之一，也落後豐田的Yaris、Aqua，及本田的Fit。

日產已把小型車的銷售重點擺在Note，並計畫將自家的油電混合系統配備於旗下所有車款，力推產品電動化。

日產將在部分海外市場以「Micra」的名稱，持續販售March。日產計畫在歐洲與雷諾汽車聯手開發Micra的電動車後續車型。

March於1982年10月問世，具備人人皆可輕易上手和亮眼的油耗表現等特質，吸引女性與年輕客群。

第二代的March 1992年上市，在日本和歐洲都勇奪年度風雲車。當日產發表第四代的March時，為了降低成本，把本國March的製造地點從神奈川縣橫須賀追濱工廠轉移至泰國，象徵當時日產-雷諾聯盟掌門人高恩把在日本的生產移往海外的舉措。March的定位是「全球戰略車型」，於160個國家和地區銷售，在日本起售價低於100萬日圓。March在日本的累計銷量約260萬輛。