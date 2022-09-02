俄國斷氣 德企被迫停產

德企紛紛停產，因應俄減供天然氣造成的成本激增。（路透）

德國 製造商紛紛暫停生產，因應俄羅斯減供天然氣 造成的能源成本激增。政府官員形容這股趨勢令人憂心。英國金融時報報導，德國經濟部長哈貝克表示，近幾個月來產業界已少用天然氣，藉改用石油 等替代燃料，有些公司甚至「乾脆停產」。

哈貝克表示，這不是好消息，因為可能意味相關產業不只是重新調整結構，可能還在巨大壓力下經歷「結構性斷裂」。俄已宣布斷閉「北溪一號」天然氣輸送管三天進行維修。之前，俄國大砍天然氣供應已把歐洲天然氣價格推上新高，讓歐洲諸國疲於因應。

德國商界領袖說，美國升息和中國的成長減速，使能源成本變貴的痛苦變本加厲。

德國商業遊說團體BDI領導人拉斯沃姆本周表示，業界7月天然氣用量已比一年前銳減21%，「但通常與效率提升無關，而是與產出劇減有關。」他說，這暴露出「重大問題」，對眾多公司而言，情況很糟，不僅因為缺天然氣，也因價格漲得太離譜。拉斯沃姆指出，2023年的電價已漲到每瓩時（kWh）超過700歐元，「是往年電價的15倍以上」。遊說團體DMB日前公布的調查顯示，73%的企業因為能源價格高漲遭遇「嚴重壓力」，10%認為「生存受到威脅」。