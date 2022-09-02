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南韓貿易逆差 擴至22年高點

編譯易起宇／綜合報導
南韓8月貿易逆差擴大至紀錄新高，主要是韓元貶值至近13年來低點，加上能源價格持續高昂，導致進口成本增加，出口商的壓力也倍增。（歐新社）
南韓8月貿易逆差擴大至紀錄新高，主要是韓元貶值至近13年來低點，加上能源價格持續高昂，導致進口成本增加，出口商的壓力也倍增。（歐新社）

南韓8月貿易逆差擴大至紀錄新高，主要是韓元貶值至近13年來低點，加上能源價格持續高昂，導致進口成本增加，出口商的壓力也倍增。

南韓產業通商資源部1日表示，8月貿易逆差擴大至94.7億美元，是7月48億美元的近兩倍，創下至少2000年來最高；雖然出口比去年同期成長6.6%，高於經濟學家預期，但增幅卻遠不及進口的28.2%。

南韓出口最大主力的半導體上月出口下滑7.8%，是自全球經濟遭遇新冠疫情衝擊的逾兩年來首見下滑。

南韓正朝向出現2008年來首見全年貿易逆差邁進，在俄烏戰爭的影響下，能源和大宗商品價格的高漲，帶動進口價格上漲；各國央行為抑制通膨而進行升息，也使全球需求面臨衰減風險。

KB證券經濟學家表示，鑑於進口下滑幅度不太可能超過出口，貿易逆差預期至少會持續到明年初，「關鍵將在於能源價格，無論是原油或天然氣。目前這方面有太多不確定性」。供應鏈中斷也推高了部分通膨壓力，中國防疫封控已讓此問題更加惡化。美國聯準會（Fed）為抑制通膨而實施的一連串升息，也對包括韓元在內其他貨幣造成貶值壓力，使各國進口產品變得更加昂貴。

在南韓發表貿易數據後，韓元一度貶值0.76%。全球最大記憶晶片製造商三星電子1日股價大跌2.2%。

南韓的貿易被視為全球需求的重要晴雨表，因為該國生產晶片、顯示器和精煉石油等對全球經濟而言的重要產品。

雖然南韓的出口前景依舊愁雲慘霧，但自從該國解除防疫限制後，消費已成為支撐該國經濟的主要動力。

南韓央行1日公布，第2季國內生產毛額（GDP）成長率初值為0.7%，略高於前一季的0.6%。成長幅度擴大主因是民間支出的勁增，疫情相關限制鬆綁已持續支撐民間擴大支出。

南韓第2季民間支出比前季增長2.9%，主要增加支出的項目包括餐飲、住宿和其他戶外活動。南韓4月中旬解除口罩強制令外的多數防疫限制措施，努力恢復疫情前生活；第2季政府支出也比前季增長0.7%。

南韓貿易收支。(彭博資訊)
南韓貿易收支。(彭博資訊)

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