業績下滑 惠普降獲利展望

惠普警示企業支出放緩且PC銷售疲軟，並下修全年獲利展望。（美聯社）

個人電腦和印表機製造商惠普（HP）上季銷售下滑，不如市場預期，並調降全年獲利展望，因預期電子產品消費支出放緩。全球前五大品牌廠聯想、戴爾、宏碁 、華碩及惠普全面看壞下半年景氣，筆電代工廠廣達、仁寶、英業達與緯創等將同步警戒。

惠普8月30日表示，受消費者支出大減20%和筆記型電腦需求銳減影響，第3季營收 減少4.1%到147億美元，不如分析師預期的156億美元。惠普股價31日早盤下跌3.6%，今年來下挫17%。

惠普執行長羅爾斯表示，預期消費者需求將持續惡化，過去幾個月幫助支撐出貨表現的商用PC需求，也浮現降溫跡象。Lores預測，商用PC需求將自本季開始放緩。

惠普因此下修2022年度展望，剔除部分項目的每股盈餘降至4.02~4.12美元。該公司還預計自由現金流在32到37億美元間，包括收購Poly帶來3億美元的影響。先前預期的自由現金流為至少45億美元。

惠普的商用筆電主力供應商英業達預估，第3季筆電出貨將持平第2季；另外，惠普的消費筆電供應要角廣達則預估，第3季筆電出貨將季增逾兩成，主要受惠第2季訂單遞延出貨，加上大客戶（蘋果）新產品發表，提升出貨量。

針對PC市況，宏碁董事長陳俊聖日前已表示，由於不確定性因素很多，目前難以預估明年前景，正聚焦今年第3季及下半年的表現。

陳俊聖強調，從新冠疫情 到俄烏戰爭都對產業造成重要影響，而身為PC領導廠商的英特爾（Intel ）居然出現虧損，加上整體PC產業從高庫存問題到全球通膨、各國央行升息造成產業低迷等負面因素，整個過程還沒有結束，廠商一直面對這些挑戰。

至於華碩，今年PC業務設定積極擴張策略，導致第2季庫存金額攀升至2,000億元大關。對此，華碩共同執行長胡書賓先前強調，下半年將努力降低庫存，目標到今年底庫存金額至少「減肥」500億元，降到1,500億元。

華碩預計，PC需求調整仍要花費幾個季度，最快需要調整到明年上半年或是到第3季，才能調整到一定程度。