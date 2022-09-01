三星3奈米傳捷報 拿到Google訂單

三星 第2季底宣布3奈米製程領先同業量產之後，傳出第一個國際重量級客戶大單到手，將代工Google 自行研發的第三代的Tensor處理器，叫陣台積電。

韓媒Business Korea報導，Google正攜手三星的系統LSI部門，開發第三代Tensor處理器，這款新處理器將搭載於預定明年下半年問世的Google Pixel 8手機 。

業界人士指出，三星大動作宣布其3奈米量產後，一直未公布客戶名單。Google過往開發自家手機處理器，就與三星合作，即便Google在全球智慧手機市場不具話語權，但若三星能以3奈米為Google代工其最新手機處理器，透露三星3奈米良率與技術或已達到一定水準，進逼台積電。不過，相較台積電3奈米「未演先轟動」，包括三星、聯發科、高通、輝達、超微等，都是潛在客戶。

外界預估，Google的Tensor處理器短期將只應用於手機，然而，Google也計劃在平板、桌上型電腦、伺服器上都採用這款自家研發的處理器。

然而，還是有部分專家認為，Google可能不會選擇三星的3奈米晶片，而是會選擇4奈米產品，因為Pixel手機並不屬於需要搭載尖端科技的昂貴高階產品。