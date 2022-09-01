我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

三星3奈米傳捷報 拿到Google訂單

財經新聞組／綜合報導

三星第2季底宣布3奈米製程領先同業量產之後，傳出第一個國際重量級客戶大單到手，將代工Google自行研發的第三代的Tensor處理器，叫陣台積電。

韓媒Business Korea報導，Google正攜手三星的系統LSI部門，開發第三代Tensor處理器，這款新處理器將搭載於預定明年下半年問世的Google Pixel 8手機

業界人士指出，三星大動作宣布其3奈米量產後，一直未公布客戶名單。Google過往開發自家手機處理器，就與三星合作，即便Google在全球智慧手機市場不具話語權，但若三星能以3奈米為Google代工其最新手機處理器，透露三星3奈米良率與技術或已達到一定水準，進逼台積電。不過，相較台積電3奈米「未演先轟動」，包括三星、聯發科、高通、輝達、超微等，都是潛在客戶。

外界預估，Google的Tensor處理器短期將只應用於手機，然而，Google也計劃在平板、桌上型電腦、伺服器上都採用這款自家研發的處理器。

然而，還是有部分專家認為，Google可能不會選擇三星的3奈米晶片，而是會選擇4奈米產品，因為Pixel手機並不屬於需要搭載尖端科技的昂貴高階產品。

Google 三星 手機

上一則

業績下滑 惠普降獲利展望

下一則

搶救業績 Bed Bath將減店裁員

延伸閱讀

iPhone 14系列新機 逾八成面板還是三星供貨

iPhone 14系列新機 逾八成面板還是三星供貨
台積電宣示 3奈米如期量產 2奈米2025年量產

台積電宣示 3奈米如期量產 2奈米2025年量產
只花2年躍至7奈米 中芯追近台積電

只花2年躍至7奈米 中芯追近台積電
網友在谷歌地圖見「客機墜雨林」 澳洲民航局揭真相

網友在谷歌地圖見「客機墜雨林」 澳洲民航局揭真相

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
通膨之下，美國位於後段班的50%家庭，仍處於一個世代以來相對最佳的財務狀況。（路透）

通膨下 中低收入家庭財富仍增加 更大的問題在別處

2022-08-29 22:49

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」