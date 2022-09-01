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歐元區 一次升息3碼機率高

編譯湯淑君／綜合報導
歐元區8月通膨年增率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄並超乎預期。（路透）
歐元區8月通膨年增率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄並超乎預期。（路透）

歐元區8月通膨年增率躍上9.1%，改寫歷史新高紀錄並超乎預期。基於能源價格持續上揚，未來數月可能進一步走高，看來歐洲央行（ECB）下周一口氣提高利率3碼（0.75個百分點）的機率大增，也升高年底前經濟萎縮幅度加深、萎縮期拖長的可能性。

歐盟統計局（Eurostat）8月31日公布的初步數據顯示，歐元區19國8月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升9.1%，較7月的年增率8.9%進一步升溫，超出經濟學家預期的9%，更遠高於ECB的2%目標。

通膨升溫主要受食物、菸酒價格上漲驅動。食物通膨年增幅仍達二位數，菸酒價格年增幅從9.8%擴大到10.6%。備受ECB關注的非能源工業品價格也勁揚5%。不過，能源通膨從7月的39.6%稍稍趨緩至38.3%。

未來數月，隨著歐洲天然氣價格暴漲，德國抑制物價的臨時措施又將到期，歐元區整體通膨率可能進一步走高，甚至可能呈現二位數。裕信銀行（UniCredit）報告說：「下月通膨率可能勁增，奔向10%，因為德國的一些能源紓困措施到期。」

央行官員密切關注的基礎通膨（underlying inflation）指標持續竄升，顯示物價飆升現象蔓延至經濟各層面。剔除食物與燃料價格能源與菸酒的8月核心CPI年增率攀抵4.3%，也比7月的4%加速。

這些數據凸顯歐元區通膨前景更晦暗，將加重ECB升息壓力。ECB訂於9月8日舉行貨幣決策會議。

凱投宏觀歐洲經濟學家艾倫-雷諾茲認為，歐元區通膨年增率衝上9.1%，尤其核心通膨年增4.3%加深憂慮，勢必促使央行快馬加鞭升息。他說：「顯然ECB下周升息幅度將大於往常，升息0.75個百分點的可能性看來愈來愈高。」

但ECB內部仍有歧見。部分決策官員支持把目前為0%的ECB存款利率提高0.75個百分點，其他官員則主張延續7月升息2碼的節奏。市場人士看法也分歧，目前傾向押注於升息3碼。

不論9月升息3碼或2碼，ECB政策利率走向明確：必將持續升息，或許年底前三場會議都升定了。畢竟通膨居高不下太久，令人憂慮通膨預期變得根深柢固，所以非持續升息不可。

歐元區CPI。（資料來源:彭博資訊）
歐元區CPI。（資料來源:彭博資訊）

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