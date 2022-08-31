我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

剛滿92歲的巴菲特重押西方石油 看好能源股挺得過衰退

編譯季晶晶／綜合報導
過滿92歲生日的股神巴菲特押注能源股能挺過衰退。（美聯社）
過滿92歲生日的股神巴菲特押注能源股能挺過衰退。（美聯社）

剛滿92歲的「股神」巴菲特大手筆押注能源股顯示，他深信石油天然氣生產商未來會有幾年好光景，不怕全球經濟衰退。

巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）上季加碼買進西方石油（Occidental Petroleum），本月獲得核准可收購最多50%的持股，可能總共要砸下500億美元以上。在此之前，波克夏第一季先買進了石油股雪佛龍（Chevron）。

西方石油的天然氣產量預計未來幾年會走高，因美國支持向歐洲出口液化天然氣（LNG），協助其擺脫對俄羅斯燃料的依賴。

6月，波克夏的總資產站上3471億美元，對能源股的曝險躍增83億美元，幅度為加碼科技股230億美元之後最大。自上次申報持股後，波克夏增持西方石油22億美元。波克夏持有第三多的是雪佛龍，持股比7.5%。

BloombergNEF駐新加坡分析師特Abhishek Rohatgi 表示：「巴菲特的投資，與他對西德州原油、布蘭特原油和路易斯安那州亨利港天然氣價格的看法有關。他可能押注美國LNG的中、長期出口會成長，推升亨利港的價格。」

關於西方石油的產量預測：天然氣的總產量可望持續增加直至2028年，石油則保持穩定。該公司營收目前有55%來自原油，大約15%來自天然氣。

俄羅斯減供由管道輸送的天然氣，導致電力成本飆升，美國擔心歐洲能源短缺，將努力緩解此一潛在威脅。今年，歐洲基準的荷蘭天然氣期貨價格飆高287%，英國躍漲275%，美國也大漲157%。

天然氣 石油 波克夏

上一則

「股神」巴菲特滿92歲 粉絲分享這些雋永投資建議

延伸閱讀

「股神」巴菲特滿92歲 粉絲分享這些雋永投資建議

「股神」巴菲特滿92歲 粉絲分享這些雋永投資建議
14年賺33倍後 巴菲特首次減持比亞迪 出售133萬股

14年賺33倍後 巴菲特首次減持比亞迪 出售133萬股
股神收購西方石油50%股權 准了

股神收購西方石油50%股權 准了
獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

獨一無二 巴菲特數位畫附名言 近日開始競標

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39
過去一周以來避險需求帶動美元兌歐元、英鎊及日圓等其他主要貨幣上漲。歐新社

美元加速彈升 專家：與之對抗 愚不可及

2022-08-23 12:35
成屋銷售年減逾20%，跌入衰退。（歐新社）

房市現衰退 轉向有利買家

2022-08-24 15:35

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
爾灣留學生住高檔社區 車庫遭洗劫 愛車、財物都不見

爾灣留學生住高檔社區 車庫遭洗劫 愛車、財物都不見