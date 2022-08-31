減少電費支出搶裝太陽能板

最新數據顯示，今年美國家庭新增的太陽能發電量創新高，歐洲住戶太陽能發電量也較去年激增50%，反映隨著俄烏戰爭導致能源價格飆升，歐美民眾正紛紛擁抱可安裝在住家屋頂的太陽能板，以減少電費。

根據彭博新能源財經（BNEF）29日公布的報告，在佛州 、德州 、加州 及中西部地區需求的帶動下，今年美國住宅預料將新增約5.6百萬瓩（GW）的太陽能發電量。

這凸顯電價變貴及通膨削減法案延長實施稅收抵免政策，正促使美國住宅太陽能裝置買氣回升。

消費者正希望透過擁有自家發電裝置，轉向更潔淨的能源，並減少依賴愈來愈容易受到極端天氣、野火和乾旱引發停電的電網。

BNEF數據顯示，今年美國家庭太陽能板安裝數將比商業客戶多三倍，且預料在2030年也將繼續領先。

BNEF分析師萊茲卡諾表示，儘管面臨供應鏈挑戰和更高的成本，2022年仍絕對將是美國住宅太陽能安裝破紀錄的一年。

在能源成本飆升及有意停止使用俄國天然氣的情況下，歐洲也吹起這股安裝太陽能面板風潮。今年截至7月底，中國大陸向歐洲出口的太陽能模組總價值高達140億美元，已超越去年一整年的110億美元。

歐盟各國正專注發展屋頂太陽能板，因為該裝置安裝簡便，交付期比風電等可再生能源技術更短，且不像大型系統會涉及土地使用爭議。