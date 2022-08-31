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北美機器人採購量 創新高

編譯陳律安／綜合報導
北美企業採購的機器人數量在今年上半年締造新猷，原因是業者苦於勞動市場緊俏和工資飆漲，正設法維持工廠和倉儲的運作。（取材自彭博資訊）
北美企業採購的機器人數量在今年上半年締造新猷，原因是業者苦於勞動市場緊俏和工資飆漲，正設法維持工廠和倉儲的運作。（取材自彭博資訊）

機器人產業組織披露，北美企業採購的機器人數量在今年上半年締造新猷，原因是業者苦於勞動市場緊俏和工資飆漲，正設法維持工廠和倉儲的運作。

根據路透報導，根據自動化促進協會（Association of Advancing Automation，A3）編製的數據，企業在第2季訂購了12305具機器人，數量比去年同期增加25%，下訂金額達5.85億美元；再加上第1季的採購量也相當高，使北美的機器人市場寫下歷來最佳的上半年表現。

A3總裁伯恩斯坦說，企業須完成出貨，所以需要採購新的自動化設備。

以伊頓公司（Eaton Corporation）為例，該公司將在未來一年內為客戶安裝150具機器人，其中半數設置於北美的電子設備工廠。

企業之所以追求自動化，原因是勞動市場吃緊。隨著職缺和待業中勞工的比例來到將近2比1，在事求人的情況下，雇主競相開出更高的薪資。勞工部的數據顯示，今年第2季美國勞工的薪酬較去年同期激增5.1%，寫下2001年有紀錄以來最大的增幅。

然而，若以提高勞工的生產力來說，機器人在這方面的進展仍不太明顯。儘管企業大量添購機器人，但美國第2季生產力卻下滑，年化後的下滑幅度為1948年有紀錄以來最大，原因可能是新冠疫情導致勞動市場劇變，例如許多勞工在疫情最嚴峻時離開職場，目前正緩慢地挑選工作。勞工轉換跑道或職務變動後，生產力常隨之下滑。

此外，近來的就業成長多數都出現在生產力較低的服務業，例如休閒娛樂產業和餐飲旅宿業，較無法能凸顯機器人對生產力的提振。

勞工部 疫情 就業

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