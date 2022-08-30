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美管控半導體 傳對韓開後門

財經新聞組／綜合報導

美國管制半導體高階設備出口中國的政策，傳出可能對南韓三星、SK海力士等國際大廠「開後門」，讓這些非中企指標廠得以順利取得設備，持續升級生產線並維持量產。此舉將牽動全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應。

南韓媒體東亞日報引述未具名的外交管道報導，美國政府對中國實施的晶片製造設備出口管制，將豁免南韓晶片廠商，允許三星電子和SK海力士在中國工廠可以進口美國設備。

此前，業界傳出，美國在管制半導體先進設備出口中國，初期鎖定中芯國際等邏輯IC晶圓代工相關業者之後，考慮擴大限制美企生產的半導體製造關鍵設備出口中國範圍，從邏輯晶片延伸至記憶體晶片，引起業界關注。

彭博資訊先前也披露，科林研發和科磊這兩家美國半導體設備製造大廠均透露，拜登政府正悄悄進一步緊縮14奈米以下半導體設備出口，禁售對象不僅是中企，連台積中國大陸廠區也可能遭波及。

目前美國已嚴禁用於先進製程必備的極紫外光（EUV）機台出口中國，但用於成熟製程的深紫外光（DUV）則不受限。為了突破僵局，中國積極開發自主技術的先進製程設備。

報導指出，美國商務部直接向南韓政府解釋，美方針對14奈米以下更先進晶片的設備出口管制措施，不會影響南韓晶片製造商在中國的營運。

業界人士指出，中國是三星、SK海力士在南韓之外，生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的最大海外據點，其中，三星大本營位於西安，SK海力士則在無錫。業界原本預期，受美方管制高階設備出口中國影響，三星、SK海力士中國NAND產能擴充將面臨挑戰，甚至停擺，有助讓後續市場供給銳減，推升報價上揚。

業界人士認為，若美方對三星、SK海力士「開後門」，牽動全球NAND晶片供應，原本市場期盼兩大韓廠產能擴充腳步受阻、使得市場供給受到大幅節制，推升市況朝正向發展美夢也將破碎。

晶片 三星 南韓

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